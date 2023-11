TORONTO, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Pour la deuxième année consécutive, RBC (TSX: RY) (NYSE: RY) a obtenu l'une des trois premières places du classement de l'indice sur l'IA Evident en matière de maturité de l'intelligence artificielle (IA), parmi 50 institutions financières du monde entier.

L'indice sur l'IA Evident, publié pour la première fois en janvier 2023 par la plateforme d'intelligence et d'analyse comparative en IA Evident, évalue la performance des institutions financières à ce chapitre en fonction de quatre grands piliers: le talent, l'innovation, le leadership et la transparence.

RBC a été reconnue par Evident pour l'excellence de son travail en IA responsable et éthique, ainsi que pour son engagement envers l'innovation en IA, notamment en ce qui a trait à la recherche, aux brevets et aux codes source ouverts. Elle est l'une des trois seules banques à avoir obtenu l'une des dix premières places dans les quatre piliers de l'indice sur l'IA Evident, se plaçant en deuxième position pour la transparence et en troisième position pour l'innovation.

« Je suis ravi de voir que RBC continue d'être reconnue mondialement par l'indice sur l'IA Evident pour son leadership en IA, a déclaré Dave McKay, président et chef de la direction, RBC. L'IA est l'une des technologies les plus transformationnelles de notre époque. En plus des progrès réalisés en matière d'IA générative, nous envisageons un avenir dans lequel cette technologie pourra redéfinir ce que notre banque peut faire, en unissant des ensembles de données complexes en temps réel à la créativité humaine pour offrir des expériences exceptionnelles à nos clients. »

RBC a commencé tôt à exploiter la puissance de l'IA en mettant sur pied en 2016 Borealis AI, qui fait partie de l'Institut de recherche RBC, afin d'appuyer le développement et l'utilisation de technologies scientifiques de pointe pour éclairer les opérations des entreprises et des clients, le tout dans un cadre responsable axé sur la vie privée, l'équité, la défense contre les risques de sécurité, la transparence et la responsabilité. Au cours des dernières années, RBC a lancé des produits de pointe optimisés par l'IA, notamment Aiden, en collaboration avec RBC Marchés des Capitaux, une plateforme logicielle qui applique l'apprentissage par renforcement profond au domaine en constante évolution de la négociation d'actions et qui s'adapte en temps réel aux conditions d'un marché fluide et dynamique sans que son code doive être retouché continuellement (comme l'exigent les algorithmes de négociation traditionnels), ainsi que NOMI et son éventail de fonctions qui utilisent les données recueillies pour aider les clients à garder le contrôle de leurs finances et leur offrir une expérience de qualité supérieure et hautement personnalisée. Forte d'un héritage de confiance qui dure depuis 150 ans, l'IA éthique et responsable est au cœur des activités de RBC, et RBC vise à s'assurer que l'utilisation de l'IA respecte la diversité, l'intégrité humaine, améliore le bien-être financier et atteint l'objectif de RBC, qui consiste à contribuer à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités.

« L'IA façonnera l'avenir du secteur des services financiers, accélérant l'adoption de nouveaux modèles bancaires et redéfinissant les interactions entre les institutions financières et les clients, a dit Alexandra Mousavizadeh, cofondatrice et cheffe de la direction d'Evident. Compte tenu du rythme d'adoption de l'IA, il est essentiel que nous puissions suivre la maturité de l'IA dans le secteur bancaire, et ainsi aider les institutions à exploiter avec ouverture et transparence la puissance des technologies émergentes et à communiquer les meilleures pratiques afin que toutes les banques puissent rester compétitives à l'ère de l'IA. »

« Nous félicitons RBC d'avoir obtenu l'une des trois premières places au classement mondial des banques les plus performantes en IA, et la première place au Canada. RBC a atteint cette position en défendant constamment l'innovation et en développant son expertise interne en matière d'IA - que d'autres institutions financières observent de près à un niveau stratégique - et en démontrant sa volonté de communiquer publiquement ses progrès en IA, un principe essentiel de l'IA responsable. »

Reconnue comme un chef de file de l'IA au Canada, RBC s'est engagée à bâtir un écosystème technologique sain qui va au-delà des services financiers. À cette fin, la Banque collabore avec des universités et des organismes de recherche, notamment le CIFAR et l'institut Vector, ainsi qu'avec d'autres accélérateurs et organismes qui appuient le développement de l'écosystème de l'IA, dont Womxn in Data Science et Creative Destruction Lab.

« Nous nous réjouissons de cette reconnaissance de notre investissement dans les talents en IA et dans la science des données de fine pointe, déclare Bruce Ross, chef de groupe, Technologie et exploitation, RBC. Nous croyons que lorsqu'elle est appliquée de façon sécuritaire et équitable, l'IA offre la possibilité non seulement de créer des expériences passionnantes pour nos clients, mais aussi de changer nos façons de travailler. »

