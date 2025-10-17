TORONTO, le 17 oct. 2025 /CNW/ - RBC est une fois de plus fière d'avoir obtenu l'« Indice de satisfaction clientèle le plus élevé parmi les cinq grandes banques de détail canadiennes » dans le cadre de l'étude J.D. Power, et ce, pour la cinquième fois au cours des six dernières années. Le classement est fondé sur les résultats de l'étude J.D. Power 2025 sur la satisfaction à l'égard des services bancaires de détail au Canada, menée auprès de consommateurs partout au pays.

« C'est un privilège de pouvoir servir nos clients chaque jour. Ce prix reflète l'engagement sans réserve de notre équipe à mettre toute la puissance de RBC au service de nos clients à chaque occasion », a déclaré Erica Nielsen, cheffe de groupe, Services bancaires aux particuliers, RBC. « Nous remercions nos clients partout au Canada pour la confiance qu'ils continuent d'accorder à nos services et à nos conseils. Par notre plateforme mobile, notre réseau de conseillers de confiance, nos programmes de récompenses et de valeur personnalisés, nos offres de fidélisation de premier ordre et nos outils numériques alimentés par l'IA qui fournissent des expériences sur mesure, nous démontrons qu'en appliquant le principe Ensemble à RBC, nous pouvons offrir une valeur inégalée. »

L'étude mesure la satisfaction générale à l'égard des services bancaires de détail en examinant les volets essentiels de l'Expérience client. Une fois de plus, RBC est un chef de file à cet égard, ayant obtenu les meilleurs résultats en ce qui a trait, entre autres, au niveau de confiance, au personnel, aux offres de compte, à la capacité d'effectuer des opérations bancaires en tout temps et à sa manière, et aux gains de temps et d'argent.

« Nous, à RBC, sommes déterminés à donner à nos clients les moyens de prendre en main leur parcours financier. Et c'est grâce au dévouement de nos employés que nous y parvenons », a ajouté Mme Nielsen. « Merci aux membres de notre équipe pour leur ferme engagement à redéfinir ce que signifie l'Expérience client dans le secteur bancaire. »

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

