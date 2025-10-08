RBC est la seule banque canadienne qui figure parmi les 10 meilleures du classement des 50 banques à l'échelle mondiale

TORONTO, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Banque Royale du Canada (TSX: RY) (NYSE: RY) demeure toujours un chef de file mondial en matière d'intelligence artificielle (IA), se classant au premier rang canadien et au troisième rang sur 50 institutions financières à l'échelle mondiale en matière de maturité de l'IA selon l'indice sur l'IA Evident de 2025, et ce, pour la quatrième année consécutive. Cet indice évalue la performance des institutions financières à ce chapitre en fonction de quatre piliers : talent, innovation, leadership et transparence.

RBC est la seule banque canadienne à se classer parmi les dix meilleures à l'échelle mondiale, améliorant son rendement global d'une année sur l'autre, avec une progression de son classement pour les piliers leadership et transparence et une première place mondiale dans le perfectionnement du talent en intelligence artificielle. RBC a renforcé sa position de chef de file grâce à l'annonce récente de son ambitieux objectif de générer entre 700 millions de dollars à un milliard de dollars de valeur d'entreprise grâce aux avantages découlant de l'IA d'ici 2027, alors que son engagement continu à respecter ses principes d'IA responsable a permis de faire grimper son classement pour le pilier transparence.

« L'intelligence artificielle est une technologie générationnelle qui a le pouvoir de réinventer les possibilités pour les entreprises, explique Dave McKay, président et chef de la direction, RBC. À RBC, l'IA permet à notre personnel de découvrir des occasions de mieux comprendre les clients et de mieux les servir, et de générer d'importants gains de productivité. Notre classement dans l'indice sur l'IA Evident témoigne de nos investissements de longue date dans l'IA et de notre engagement inébranlable envers l'innovation. »

Depuis le lancement de son Institut de recherche Borealis en 2016, RBC a consacré près d'une décennie à établir une solide fondation pour l'IA qui s'appuie sur des talents exceptionnels et sur un engagement envers une IA responsable et une sécurité de classe mondiale. Les priorités pour l'avenir de la Banque en matière d'IA consistent à améliorer l'expérience client, à préparer l'effectif de RBC pour l'avenir et à façonner les services bancaires du futur au moyen de plateformes exceptionnelles, et tout cela, de manière responsable.

« RBC est en train de façonner l'avenir des services bancaires grâce à des plateformes et des outils d'IA de pointe sécurisés qui promettent la prestation plus rapide des services et l'accès à des données plus intelligentes aux employés et aux clients, raconte Foteini Agrafioti, premier vice-président, Intelligence artificielle et données et scientifique en chef, RBC. Notre classement annuel à l'indice sur l'IA Evident au troisième rang témoigne de la force de nos équipes, de notre culture de curiosité et de notre passion pour l'excellence de la mise en œuvre. »

Les capacités d'IA de RBC sont alimentées par l'ampleur de ses données : sa plateforme Lumina recueille et organise plus d'un milliard d'événements commerciaux, et a la capacité informatique d'analyser jusqu'à 10 milliards d'opérations par minute. ATOM, le modèle fondateur exclusif de RBC a été entraîné à l'aide d'ensembles de données financières à grande échelle, dont des milliards d'opérations financières qui servent à élaborer des solutions novatrices.

« Une fois de plus, RBC a assuré sa position sur le podium de l'indice sur l'IA Evident de cette année grâce à son approche primée en matière d'innovation, de leadership et de transparence. RBC se classe au deuxième rang pour le nombre de cas d'utilisation de l'IA affichant des résultats documentés, et est l'une des rares banques à s'être fixé un objectif de rendement financier propre à l'IA » déclare Alexandra Mousavizadeh, cocheffe de la direction et cofondatrice, Evident.

Améliorer l'Expérience client

RBC utilise l'IA pour aider les clients à façonner leurs propres expériences bancaires, leur permettant de gagner du temps, d'accroître la sécurité et d'ajouter une valeur significative à leurs interactions quotidiennes. Le centre d'appels de RBC utilise l'IA générative pour soutenir les conseillers dans de nombreuses tâches, allant d'un accès plus rapide aux connaissances à l'exécution d'activités en leur nom, leur faisant gagner du temps afin qu'ils puissent se concentrer sur les clients.

Les Marchés des capitaux de RBC utilisent Aiden, une plateforme optimisée par l'IA, pour gérer de multiples aspects de ses activités, notamment la préparation accélérée de documents et la synthèse. Aiden QuickTakes, un des agents d'IA au sein d'AidenResearch, a réduit le délai de publication des résultats de 60 pour cent, amélioré la couverture de l'afficheur boursier et optimisé le temps consacré aux activités à valeur élevée, comme aider les clients à prendre des décisions plus éclairées en matière de placement.

Préparer la main-d'œuvre pour l'avenir

RBC a récemment lancé l'initiative À l'avant-garde de l'intelligence artificielle, des cours sur l'IA pour les cadres supérieurs et les membres du conseil d'administration en Amérique du Nord, et l'Académie IA, une ressource centrale pour tous les employés pour approfondir les notions fondamentales de l'IA grâce à divers cours. La Banque déploie actuellement des outils d'IA générative personnalisés pour ses employés, dont près du tiers utilisent actuellement cette technologie.

