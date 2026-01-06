Shane Lowry soutiendra l'engagement de longue date de RBC envers le golf aux termes d'une entente de commandite pluriannuelle

TORONTO, le 6 janv. 2026 /CNW/ - RBC a annoncé qu'elle accueillait le golfeur professionnel Shane Lowry en tant que nouvel ambassadeur de l'Équipe RBC, aux côtés d'autres experts de renommée mondiale incarnant l'excellence, le leadership et la collectivité. M. Lowry portera l'emblème RBC pour la première fois durant la partie de golf de la TGL qui se déroulera aujourd'hui à Palm Beach Gardens, en Floride. Il participera également au tournoi RBC Heritage et à l'Omnium canadien RBC de 2026.

Reconnu comme étant l'un des meilleurs golfeurs au monde, M. Lowry compte 13 années de participation au PGA TOUR. Il s'est notamment classé 33 fois parmi les dix premiers, en plus de remporter trois tournois du PGA TOUR et de recevoir une distinction exceptionnelle en tant que gagnant de l'Omnium britannique 2019. De plus, il a représenté l'Europe à la Coupe Ryder en 2021, 2023 et 2025, ainsi que l'Irlande aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et de Tokyo 2020.

« J'admire profondément la réputation de RBC en tant que l'une des plus grandes institutions financières au monde, de même que son engagement indéfectible envers le golf, affirme Shane Lowry, ambassadeur de l'Équipe RBC. Tout au long de ma carrière sur le circuit PGA TOUR, j'ai pu constater à quel point ses connaissances et son expertise font d'elle un partenaire en qui je peux avoir confiance pour constituer et faire croître mon patrimoine afin d'assurer mon avenir et celui de ma famille. Je suis ravi d'être le plus récent membre de l'Équipe RBC et je suis fier de représenter la marque RBC pendant le PGA TOUR. »

L'Équipe RBC compte des golfeurs professionnels d'élite évoluant sur les circuits PGA TOUR et LPGA TOUR, notamment Adam Hadwin, Alena Sharp, Brooke Henderson, Corey Conners, Mackenzie Hughes, Nick Taylor, Sahith Theegala, Sam Burns et Taylor Pendrith. RBC est commanditaire en titre de deux prestigieux événements du PGA TOUR : l'Omnium canadien RBC et le tournoi RBC Heritage. Elle est également partenaire de l'Omnium féminin CPKC du LPGA TOUR.

« Que ce soit en soutenant des douzaines de golfeurs professionnels au sein de l'Équipe RBC ou en initiant plus de 108 000 jeunes à ce sport grâce au Programme communautaire de golf junior RBC, RBC est fière de promouvoir le golf à tous les niveaux, souligne Mary DePaoli, vice-présidente directrice et cheffe du marketing, RBC. Les ambassadeurs de l'Équipe RBC sont des talents du plus haut calibre qui inspirent la prochaine génération. Leur plateforme fait partie intégrante de l'engagement de longue date de RBC en vue d'attirer de nouveaux publics. Joueur coup de cœur ayant connu une carrière impressionnante sur le circuit PGA TOUR, Shane Lowry constitue un ajout exceptionnel, et nous sommes ravis de pouvoir travailler en partenariat avec lui dans les années à venir. »

RBC s'est aussi engagée à faciliter l'accès au golf au niveau amateur et à la base, en plus d'en faire bénéficier les organismes communautaires. Grâce à ses tournois de championnat, elle a aidé Golf Canada et la Heritage Classic Foundation à amasser plus de 56 millions de dollars pour des

organismes de bienfaisance locaux partout en Amérique du Nord. En partenariat avec Golf Canada, le Programme communautaire de golf junior RBC a fourni un accès à ce sport à des jeunes de partout au Canada par l'intermédiaire de First Tee - Premier départ Canada et de Youth on Course. RBC est également fière d'être associée à l'équipe nationale de Golf Canada et à la Fondation Golf Canada.

