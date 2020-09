À titre de banque officielle du TIFF, RBC offrira cette année des expériences mobilisatrices et percutantes au public du festival, notamment par des places spéciales pour les travailleurs de première ligne, des prestations musicales en direct par des artistes canadiens émergents et la poursuite de la série Les femmes dans l'industrie cinématographique.

TORONTO, le 10 sept. 2020 /CNW/ - RBC reconnaît le rôle essentiel des arts dans l'enrichissement de la vie des Canadiens. C'est pourquoi l'investissement dans les arts est une priorité de longue date pour la Banque. Il y a plus de 10 ans déjà que RBC a établi un partenariat avec le TIFF et organise des événements et activités uniques très attendus dans le cadre du festival - notamment la Maison RBC, une destination prisée depuis trois ans pour les réceptions et les visites de célébrités. Comme le festival a été repensé cette année, RBC a revu sa présence « physique » à l'événement, délaissant les paillettes et le prestige pour s'intéresser aux héros locaux, aux talents émergents et aux nouvelles façons de rassembler les gens.

Le ciné-parc RBC® Lakeside à la Place de l’Ontario accueillera des projections du 10 au 19 septembre. (Groupe CNW/RBC Groupe Financier)

Du 10 au 19 septembre, les cinéphiles et les titulaires d'une carte Avion® Visa* RBC, gracieuseté de Visa, pourront voir dans les meilleures conditions des premières mondiales et des films canadiens au ciné-parc RBC® Lakeside à la Place de l'Ontario. Respectant les mesures de distanciation sociale, cette expérience cinéma sera bonifiée par des prestations de nouveaux artistes en plein essor avant chaque première dans le cadre du programme À l'affiche avec RBCxMusique, dont Devontée, Jeremie Albino, Sylo Nozra, Cat Clyde, Luna Li et plus encore. Ce programme de mentorat offre à la fois un soutien financier aux artistes qui ont été touchés par la pandémie de COVID-19 ainsi que des occasions de réseautage, de développement de carrière et de prestation.

« Cette année, nous avons lancé des initiatives visant à attirer l'attention sur les travailleurs de première ligne et les héros locaux dont les efforts inlassables nous ont permis de rester en sécurité en cette période sans précédent, a déclaré Mary DePaoli, vice-présidente directrice et chef du marketing, RBC. Même si l'édition 2020 du festival sera différente des éditions précédentes, le motif de notre soutien au TIFF est inébranlable : célébrer le cinéma, les cinéastes et les divers artisans qui portent des histoires à l'écran. »

RBC soulignera également le travail de héros locaux de la COVID-19 tout au long du festival. Par la campagne « Aux premières loges », elle souhaite offrir une expérience exclusive à ceux dont les efforts désintéressés contribuent à la sécurité de nos familles et de nos collectivités pendant cette période éprouvante. Un concours a été lancé en partenariat avec Narcity Canada : les Canadiens ont été invités à soumettre la candidature de travailleurs de première ligne qui méritent une soirée de congé animée pendant l'un des événements les plus prisés de la ville.

Reconnaissant qu'un soutien plus tangible était nécessaire pour donner la parole aux femmes dans l'industrie du divertissement, RBC s'est associée au TIFF dans le cadre de l'initiative Share Her Journey et a lancé en 2017 l'Initiative RBC des femmes créatrices, un engagement visant à accroître la participation des femmes derrière et devant la caméra, ainsi que leurs aptitudes et leurs occasions de réseautage dans ce domaine. En 2019, RBC a lancé la série Les femmes dans l'industrie cinématographique, une initiative conçue spécialement pour souligner l'apport des femmes dans le domaine des arts. La série vidéo présente le parcours professionnel de réalisatrices canadiennes inspirantes. Cette année, la campagne célébrera une fois de plus des cinéastes extraordinaires et mettra en lumière leurs réalisations remarquables, dont Sasha Leigh Henry , V.T. Nayani et Jennifer Podemski , ainsi que la nouvelle venue, Jennifer Liao .

RBC est fière de soutenir les cinéastes, les acteurs et les artistes à chaque étape de leur carrière. D'abord artiste émergent, il devient un artiste établi avant que son œuvre s'inscrive dans le patrimoine culturel. Ces initiatives, qui font la fierté de RBC, ont pour but de soutenir les arts et de les faire connaître dans les communautés d'un bout à l'autre du pays.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques au monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-impact-social.

À propos du TIFF

Le TIFF est un organisme culturel sans but lucratif qui a pour mission de transformer, au moyen du cinéma, la façon dont les gens perçoivent le monde. Chef de file mondial de la culture cinématographique, le TIFF c'est le Festival international du film de Toronto (événement annuel se déroulant en septembre), la maison du cinéma TIFF Bell Lightbox (centre culturel qui comprend cinq cinémas, présente des expositions d'envergure et offre des installations axées sur l'apprentissage et le divertissement) ainsi que Film Circuit (programme de distribution national novateur). L'organisme génère des retombées économiques annuelles de 189 millions de dollars canadiens. La maison du cinéma TIFF Bell Lightbox bénéficie du généreux soutien de commanditaires tels que Bell (commanditaire-fondateur), la province de l'Ontario, le gouvernement du Canada, la ville de Toronto, la famille Reitman (Ivan Reitman, Agi Mandel et Susan Michaels), The Daniels Corporation et RBC. Pour en savoir plus, allez à tiff.net.

Pour visionner la bande-annonce de la série Les femmes dans l'industrie cinématographique, cliquez ici ou consultez les publications de RBC dans les médias sociaux.

* Marque de commerce de Visa Int., utilisée sous licence.

SOURCE RBC Groupe Financier

Renseignements: RENSEIGNEMENTS MÉDIAS : Ciara Dalziel, Directrice de comptes | rock-it promotions inc., [email protected] ; Emma McKay, Marque et communications I Banque Royale du Canada, [email protected]

Liens connexes

http://www.rbc.com