RBC Marchés des Capitaux devient la première banque canadienne autorisée à négocier directement le won coréen sur le marché intérieur coréen

Cette autorisation marque une étape importante dans le renforcement des capacités mondiales de RBC en matière de change, offrant aux investisseurs internationaux des services de change plus simples et plus concurrentiels sur l'un des marchés obligataires les plus actifs d'Asie.

TORONTO, le 10 juin 2026 /CNW/ - RBC Marchés des Capitaux est devenue la première banque canadienne à obtenir du ministère coréen de l'Économie et des Finances l'autorisation de négocier directement le won coréen (KRW) sur le marché intérieur coréen à titre d'institution étrangère enregistrée. Cet enregistrement marque une étape importante pour les investisseurs mondiaux qui recherchent un accès efficace et rentable aux marchés des devises coréens. En effet, ces derniers peuvent désormais effectuer des opérations en KRW par l'intermédiaire d'une seule relation de confiance, plutôt que de devoir gérer des processus complexes auprès de plusieurs institutions.

« Nous sommes depuis longtemps convaincus que nos clients méritent un accès sans entrave à tous les marchés qui comptent pour eux, et les marchés coréens représentent une occasion considérable », a déclaré Haider Ali, chef mondial, Opérations de change, RBC Marchés des Capitaux. « Cette autorisation reflète notre engagement stratégique en faveur de l'expansion sur les marchés émergents, nos capacités dans la région Asie-Pacifique et en wons sud-coréens constituant un pilier essentiel de notre croissance. Elle est le résultat d'années d'efforts coordonnés à l'échelle mondiale et témoigne de notre volonté sincère d'améliorer l'expérience de nos clients en matière de placement internationaux. »

Incidence sur les clients

Le marché obligataire coréen est l'un des plus importants et des plus actifs d'Asie. Or, pour négocier le won coréen sur le marché intérieur du pays, les investisseurs internationaux ont toujours dû faire appel à plusieurs intermédiaires locaux, ce qui rendait ces opérations complexes. Grâce à l'obtention du statut d'institution étrangère enregistrée, les clients de RBC Marché des Capitaux peuvent désormais effectuer des opérations en won directement sur le marché intérieur, ce qui leur garantit une expérience plus fluide et des tarifs compétitifs à chaque étape.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'engagement stratégique plus large de RBC Marchés des Capitaux en faveur de l'expansion de ses activités de change sur les marchés émergents. Alors que les investisseurs institutionnels, les investisseurs constitués en société et les investisseurs commerciaux continuent de diversifier leurs placements sur les marchés asiatiques des titres à revenu fixe, il devient de plus en plus important de pouvoir compter sur un partenaire capable d'effectuer des opérations sur le marché local dans différentes devises. La plateforme mondiale de RBC est conçue spécialement pour répondre à ce besoin ; elle offre une exécution fluide, tous produits et toutes régions confondus, en tirant parti de son envergure et de son infrastructure.

Capacités de RBC Marché des Capitaux en matière d'opérations de change

RBC Marchés des Capitaux offre aux clients institutionnels, corporatifs et commerciaux des solutions complètes de change sur les marchés mondiaux. Notre plateforme de change allie un accès aux marchés mondiaux à des conseils spécialisés, à des services de recherche intégrés et à une infrastructure d'exécution numérique, donnant ainsi à nos clients un véritable avantage à chaque étape. Qu'il s'agisse de couverture stratégique ou de flux d'opérations multidevises harmonieux, nous proposons des solutions sur mesure qui simplifient les processus complexes et s'adaptent aux ambitions de nos clients. Pour en savoir plus, consultez notre page sur les produits et services de change (en anglais seulement).

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

À propos de RBC Marchés des Capitaux

Les plus grandes sociétés et les plus importants investisseurs institutionnels, gestionnaires d'actifs, fonds de capital-investissement et gouvernements partout dans le monde reconnaissent RBC Marchés des Capitaux comme un partenaire de confiance ayant une expertise poussée dans les marchés des capitaux, les services bancaires et les services financiers. Nous occupons une bonne position dans les marchés des capitaux les plus importants et les plus établis en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, qui représentent 80 % des frais des services mondiaux de banque d'investissement.

RBC Marchés des Capitaux est partie intégrante de Banque Royale du Canada (RBC), une institution de services financiers de premier plan. Fondée en 1864, RBC est la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde par sa capitalisation boursière. Forte d'une solide capitalisation et d'un rendement financier soutenu, RBC est l'une des plus importantes banques mondiales à cote de solvabilité élevée. Pour en savoir plus, allez à rbccm.com.

Personne-ressource de RBC Marché des Capitaux :

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SOURCE RBC Marches des Capitaux