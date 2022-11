Les négociateurs et scientifiques en IA de RBC et Borealis AI unissent leurs efforts pour offrir une solution visant à améliorer les activités de négociation des clients et à leur fournir de l'information mesurable et facile à comprendre

TORONTO, le 15 nov. 2022 /CNW/ - RBC Marchés des Capitaux a annoncé aujourd'hui le lancement d'Aiden® Arrival, le deuxième algorithme de la plateforme de négociation électronique de la société fondée sur l'IA. Aiden® Arrival s'appuie sur le succès de la première solution de la plateforme Aiden®, un algorithme de prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP), objectifs qui a été conçu pour réduire les glissements de prix à l'arrivée et offrir un ensemble élargi d'opérations qui améliore la souplesse et le contrôle de la plateforme au cours de l'exécution.

« Depuis le lancement de la plateforme Aiden® en 2020, nous avons établi un partenariat étroit avec les clients afin d'élaborer un outil plus global pour les principaux indices de référence, et ce, dans un souci de simplicité », explique Bobby Grubert, premier directeur général, chef, Solutions numériques et information clientèle, RBC Marché des Capitaux. « Le lancement d'Aiden® Arrival marque une étape importante dans l'expansion de notre plateforme de négociation novatrice Aiden®. Avec Aiden® VWAP, les clients commencent à entrevoir toutes les possibilités qu'offrent des outils de négociation plus performants. »

La plateforme Aiden® est le fruit de la collaboration entre RBC Marchés des Capitaux et Borealis AI, un centre de recherche et de développement en intelligence artificielle de calibre mondial créé par RBC. Elle utilise la puissance du traitement de l'apprentissage par renforcement profond pour améliorer les activités de négociation des clients et leur offrir de l'information limpide.

« Lorsque RBC Marchés des Capitaux a commercialisé la plateforme Aiden® pour nos clients, un important jalon scientifique a été atteint puisqu'il était possible de démontrer qu'une toute nouvelle technologie fondée sur l'intelligence artificielle pouvait être efficace dans des environnements extrêmement complexes », affirme Foteini Agrafioti, scientifique en chef, RBC, et chef, Borealis AI. « Notre investissement initial dans des capacités de recherche et développement a été l'un des principaux facteurs dans la réussite de la conception de ce produit révolutionnaire à RBC. Cela a créé un environnement où les meilleurs scientifiques, ingénieurs, experts et praticiens du secteur des marchés des capitaux ont pu travailler côte à côte afin de donner vie à cette solution innovatrice. »

Aiden® Arrival s'appuie sur ce travail en explorant de nouvelles relations commerciales dans le cadre des normes et des conditions du marché, en évaluant sans cesse l'information sur le marché afin de contrôler de façon dynamique plusieurs aspects de chaque action tout au long du cycle de vie des ordres. L'algorithme utilise l'apprentissage par renforcement profond pour acquérir de l'expérience en temps réel, en apprenant à mieux négocier à partir de centaines de milliers de décisions.

« Nous sommes à l'avant-garde dans l'utilisation responsable de la technologie de l'apprentissage par renforcement au profit des clients », estime Jas Sandhu, chef mondial des solutions électroniques pour agences, RBC Marchés des Capitaux. « Aiden® Arrival tire parti de plus de 300 entrées de données, d'une combinaison d'actions et d'une optimisation après exécution afin de résoudre le problème de prix à l'arrivée et de réduire les glissements. »

La plateforme de négociation Aiden® s'inscrit dans le cadre d'une vaste stratégie à long terme qui vise à mettre le potentiel de l'intelligence artificielle à la disposition des clients. « RBC réinvente l'avenir des services financiers en mettant l'accent sur l'anticipation des besoins des clients et les solutions pour y répondre de façon novatrice, déclare M. Grubert. Grâce à d'importants investissements dans les nouvelles technologies, y compris l'intelligence artificielle, nous réalisons des progrès considérables qui permettent d'offrir plus de connaissances et de valeur aux clients et aux collectivités afin de stimuler leurs ambitions. »

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 92 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir‑faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États‑Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

À propos de Borealis AI

Borealis AI est un centre de recherche sur l'intelligence artificielle de calibre mondial soutenu par RBC. Reconnu pour son excellence scientifique, Borealis AI met à profit les plus récentes solutions d'apprentissage machine pour résoudre des problèmes complexes dans le secteur financier. Dirigé par Foteini Agrafioti, inventrice et entrepreneure primée, et par des scientifiques et ingénieurs nord-américains de premier plan, Borealis AI joue un rôle central dans la stratégie d'innovation de la Banque et tire parti de l'envergure, des données et de la marque de confiance de RBC. Accordant une attention particulière à la modélisation de séries chronologiques, à l'intégration de l'apprentissage machine aux marchés financiers et à l'intelligence artificielle responsable, Borealis AI s'engage à élaborer des solutions fondées sur l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle qui transformeront la façon dont les gens gèrent leurs finances et leur avenir. Dans le cadre de son engagement à promouvoir le développement de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine, Borealis AI a mis au point RESPECT AIMC, une plateforme en ligne qui met à la disposition de la communauté de l'IA un code source ouvert, des tutoriels, des publications universitaires et des conférences sur l'IA, contribuant ainsi à rendre l'IA éthique accessible à tous. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.borealisai.com.

Pour en savoir plus sur Aiden®, allez au www.rbccm.com/aiden.

