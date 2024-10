RBC se classe troisième au monde et première au Canada en matière de maturité en IA parmi 50 banques mondiales

TORONTO, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Pour la troisième année consécutive, RBC (TSX: RY) (NYSE: RY) a obtenu l'une des trois premières places du classement de l'indice sur l'IA Evident en matière de maturité de l'intelligence artificielle (IA), parmi 50 institutions financières du monde entier. L'indice, publié pour la première fois en janvier 2023 par la plateforme d'intelligence et d'analyse comparative en IA Evident, évalue la performance des institutions financières à ce chapitre en fonction de quatre principaux piliers : Talent, Innovation, Leadership et Transparence.

L'une des deux seules banques à se classer dans les 10 premières pour chacun des quatre piliers, RBC a également amélioré son classement d'une année sur l'autre dans les deux piliers comptant le plus, à savoir Talent et Innovation. De nouvelles initiatives de formation en IA à l'intention des employés ont contribué à faire progresser le classement de RBC dans le pilier Talent. De plus, les résultats exemplaires de la Banque dans le pilier Innovation ont été renforcés par les partenariats en cours en matière d'IA et par leurs répercussions.

« Nous avons entrepris de redéfinir ce qu'une banque peut faire, notamment en exploitant le plein potentiel des technologies transformationnelles comme l'IA », explique Dave McKay, président et chef de la direction, RBC. « RBC demeure résolue à mettre au point des solutions novatrices de pointe qui offrent une expérience client enrichissante et personnalisée et ont une incidence significative dans la vie de nos clients. Notre position de chef de file dans l'indice sur l'IA Evident en témoigne. Je tiens à féliciter tous les employés et toutes les équipes qui continuent de jouer un rôle dans notre parcours d'IA. »

RBC a été l'une des premières à adopter l'IA avec le lancement en 2016 de Borealis AI, un institut de recherche qui développe des solutions d'IA novatrices à certains des plus grands enjeux du secteur des services financiers. Au fil de son évolution, la technologie d'IA est devenue indispensable pour nous renseigner sur la manière dont nous gérons nos activités.

« Nous croyons que l'IA a le potentiel de changer ce dont une banque est capable », affirme Foteini Agrafioti, premier vice-président, Intelligence artificielle et données et scientifique en chef, RBC. « Notre approche éthique et responsable en matière d'IA consiste à simplifier et à numériser les interactions que les clients ont avec nous en vue de gagner du temps, d'améliorer la sécurité, d'offrir plus de commodité et de réduire l'anxiété des clients à l'égard de leur avenir financier. Nous sommes heureux de recevoir cette reconnaissance d'Evident Insights pour nos démarches en IA. »

Une approche éthique et responsable

RBC tient compte des risques qui vont de pair avec l'utilisation de l'IA, investissant d'importantes sommes pour veiller au développement responsable des outils, des produits et des plateformes d'IA. La banque a récemment officialisé et publié un ensemble de principes d'IA responsable qui font partie de son engagement en matière d'ESG et qui structurent ses efforts en IA. Cette mesure garantit sa conformité à des normes élevées en matière de responsabilité, d'équité, de protection des renseignements personnels et de sécurité, et de transparence.

Développement de produits axé sur l'innovation

S'appuyant sur une IA responsable, RBC conçoit des solutions de pointe qui ont de vastes et importantes répercussions pour les clients. Voici quelques développements récents :

Nous avons développé une plateforme interne de données et d'IA qui permet à RBC de mettre au point une IA de pointe qui est à la fois sécuritaire et évolutive. Lumina héberge des données de RBC en respectant des normes de résilience élevées et assure la connectivité entre nos diverses unités. Parmi les solutions d'IA propulsées par la plateforme Lumina, on retrouve notamment les opérations bancaires en ligne, la gestion de portefeuille, la modélisation du risque et la détection de la fraude. Décisions de crédit plus éclairées : L'arrivée de l'IA peut nous aider à mieux comprendre, anticiper et satisfaire les besoins financiers des clients que lorsque nous utilisons un modèle de crédit traditionnel. Ces améliorations peuvent créer une plus grande valeur pour les clients.

Les produits énumérés s'ajoutent à NOMI, une série de capacités qui utilisent des perspectives fondées sur les données pour aider les clients à garder le contrôle de leurs finances, et à Aiden, une plateforme de négociation électronique alimentée par l'IA destinée à nos clients mondiaux. Aiden applique l'apprentissage par renforcement profond au domaine en constante évolution de la négociation d'actions.

Préparer les employés à l'avenir

RBC veille à ce que ses employés soient prêts pour un avenir où l'IA pourrait tenir un plus grand rôle dans le cadre de leurs fonctions. La Banque a fourni une formation en IA aux hauts dirigeants et travaille actuellement à la déployer auprès de l'ensemble des employés au cours des prochains mois, ce qui leur permettra d'apprendre les concepts clés de l'IA et de l'IA générative, le fonctionnement de ces outils et leur utilisation responsable. À l'heure actuelle, les employés ont accès à un apprentissage numérique autodirigé comprenant divers outils conçus pour acquérir des connaissances de base en IA et en IA générative.

La conférence annuelle Catalyst de Technologie, RBC, qui rassemble des milliers d'employés, consiste en deux journées d'apprentissage et d'inspiration. En 2024, elle compte plus de 25 présentations et ateliers portant sur l'IA. Mentionnons également RBC amplifie, un programme d'innovation immersif estival dans le cadre duquel des étudiants qui en sont à leurs dernières années d'études postscondaires ont l'occasion de mettre leurs aptitudes à l'essai en créant un produit théorique qui pourrait résoudre d'importants défis opérationnels, faisant souvent appel à des solutions fondées sur des modèles d'IA.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 100 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 18 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

