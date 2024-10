RBC, RBC Fondation et RBC Fondation - É.-U. se sont engagées à investir 2 G$ CA dans la collectivité d'ici 2035 pour soutenir les nouvelles idées et la mise en œuvre de solutions adaptables et durables visant à relever trois des plus grands défis sociétaux actuels.

TORONTO, le 30 oct. 2024 /CNW/ - RBC lance une nouvelle approche d'investissement dans la collectivité dont l'objectif est de relever certains des enjeux les plus pressants de notre époque. RBC, RBC Fondation et RBC Fondation - É.-U. se sont engagées à investir 2 G$ CA dans la collectivité d'ici 2035 pour soutenir les nouvelles idées et la mise en œuvre de solutions adaptables et durables dans les collectivités, et ce, dans trois domaines clés où elles croient pouvoir avoir une incidence concrète : soutenir la transition vers une économie carboneutre, doter les gens des aptitudes nécessaires pour réussir, et favoriser une prospérité plus équitable.

« Renforcer les collectivités est au cœur de la raison d'être de RBC, précise Dave McKay, président et chef de la direction, RBC. Depuis plus de 150 ans, RBC exerce ses activités en sachant qu'elle a la responsabilité de contribuer à bâtir un avenir meilleur pour sa clientèle. Cet investissement montre notre engagement à contribuer au changement social et à participer à la résolution des problèmes qui menacent notre prospérité collective. »

Dans le cadre de cet engagement, nous inviterons nos organismes de bienfaisance et sans but lucratif partenaires à nous faire part de leurs idées, de leur savoir-faire et de leur expérience pour nous aider à comprendre les besoins changeants des collectivités et à y répondre.

« Nos partenaires dans la collectivité savent ce qu'il faut pour relever les défis auxquels fait face notre société, affirme Andrea Barrack, PVP, Impact et développement durable, RBC. Ils ont des idées pour changer les choses. Nous sommes fiers de notre engagement à investir 2 G$ CA d'ici 2035, sachant qu'ensemble, avec nos partenaires, nous pouvons encourager la mise en œuvre de solutions qui auront un impact positif. »

La nouvelle stratégie d'investissements dans la collectivité de RBC repose sur le cadre de sa raison d'être, Des idées pour les gens et la planèteMC, qui précise comment RBC fera sa part pour contribuer à relever différents défis sociétaux et comment elle encouragera d'autres organisations à lui emboîter le pas.

Soutenir la transition vers une économie carboneutre

Les changements climatiques et la perte de biodiversité sont deux des plus importants enjeux environnementaux qui menacent notre planète.1 C'est pourquoi RBC, RBC Fondation et RBC Fondation - É.-U. prévoient soutenir des projets qui refléteront l'interdépendance des changements climatiques et de la perte de la biodiversité, y compris des projets qui :

misent sur des solutions d'atténuation du changement climatique pour réduire les gaz à effets de serre (GES), accroître l'efficacité énergétique et promouvoir la décarbonation, surtout dans les secteurs aux plus fortes émissions,

pour réduire les gaz à effets de serre (GES), accroître l'efficacité énergétique et promouvoir la décarbonation, surtout dans les secteurs aux plus fortes émissions, misent sur des solutions axées sur la nature déployées en harmonie avec la nature, en fonction de sa capacité inhérente à séquestrer le carbone et à contribuer à l'adaptation climatique et à la résilience de l'écosystème ;

déployées en harmonie avec la nature, en fonction de sa capacité inhérente à séquestrer le carbone et à contribuer à l'adaptation climatique et à la résilience de l'écosystème ; augmentent la durabilité environnementale des espaces communautaires en finançant les améliorations des immobilisations pour réduire l'empreinte carbone ou augmenter l'efficacité énergétique des immeubles nouvellement construits ou des espaces existants.

Doter les gens des aptitudes nécessaires pour réussir

Selon les estimations, un milliard d'emplois sont « susceptibles d'être radicalement transformés » par la technologie au cours de la prochaine décennie. La sécurité d'emploi est donc devenue une préoccupation dominante.2 3 De plus, selon le nouveau rapport de l'équipe Services économiques et leadership avisé RBC, intitulé « Emplois en environnement », au cours des 10 prochaines années, les perturbations découlant de la transition vers une économie carboneutre toucheront 15 % de la main-d'œuvre du Canada.

Afin d'offrir aux gens des moyens d'acquérir les aptitudes nécessaires pour former une main-d'œuvre plus souple et plus inclusive, RBC, RBC Fondation et RBC Fondation - É.-U. cherchent à soutenir des projets qui :

développent les aptitudes recherchées pour les emplois de demain en offrant des occasions d'acquérir les aptitudes et les connaissances qui favorisent la préparation à la carrière et à l'avancement professionnel, notamment dans les secteurs culturels et créatifs ;

en offrant des occasions d'acquérir les aptitudes et les connaissances qui favorisent la préparation à la carrière et à l'avancement professionnel, notamment dans les secteurs culturels et créatifs ; donnent accès à une expérience de travail pertinente pour accélérer l'intégration et l'exposition à divers rôles qui aident les gens à mieux se positionner pour le travail de demain ;

pour accélérer l'intégration et l'exposition à divers rôles qui aident les gens à mieux se positionner pour le travail de demain ; améliorent la préparation à l'emploi par l'acquisition de titres de compétence en donnant la priorité aux secteurs qui ont besoin de capital humain, afin de réduire le temps nécessaire aux nouveaux arrivants pour trouver un emploi dans les secteurs pour lesquels ils sont qualifiés.

Favoriser une prospérité plus équitable

Les écarts se creusent et les préoccupations concernant l'accessibilité influent sur la résilience des collectivités.4 De nombreuses personnes n'ont pas les ressources ou ne bénéficient pas des occasions nécessaires pour pouvoir améliorer leur situation financière, ce qui accentue les inégalités.5 6 Afin de favoriser une prospérité plus équitable, RBC, RBC Fondation et RBC Fondation - É.-U. prévoient soutenir des projets qui :

créent une stabilité en s'attaquant aux questions de la sécurité alimentaire, de la stabilité en matière de logement et de l'accès aux services de santé ;

en s'attaquant aux questions de la sécurité alimentaire, de la stabilité en matière de logement et de l'accès aux services de santé ; augmentent le bien-être financier en aidant les gens à accroître leur confiance financière et à gérer leur situation financière actuelle et future ;

en aidant les gens à accroître leur confiance financière et à gérer leur situation financière actuelle et future ; rehaussent l'accessibilité des espaces communautaires en finançant l'accessibilité physique des immeubles nouvellement construits ou la rénovation d'espaces existants.

L'investissement de 2 G$ CA annoncé fait partie de l'engagement de longue date de RBC à investir au moins 1 % de son bénéfice net avant impôts réalisé en sol canadien par l'intermédiaire de RBC Fondation pour appuyer les activités d'organismes de bienfaisance ou sans but lucratif au Canada. Il fait également partie de l'engagement de la Banque à investir 1 % de son bénéfice net avant impôts (moyenne mobile sur cinq ans) dans ses marchés de base (États-Unis, Royaume-Uni et Europe) d'ici 2025.

Les demandes au titre de cette nouvelle initiative de financement seront acceptées à compter du 1er novembre 2024. Pour en savoir plus, allez à Investissements dans la collectivité - Canada.

Mise en garde au sujet des déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, qui peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter, des déclarations portant sur l'engagement de la Banque Royale du Canada (RBC), RBC Fondation et RBC Fondation - É.-U.(collectivement, « nous » ou « nos »), à verser 2 G$ CA en investissements dans la collectivité d'ici 2035, ainsi que sur les objectifs, priorités, solutions et idées qui s'y rapportent. De par leur nature même, les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses et font l'objet d'incertitudes et de risques intrinsèques pouvant faire que nos prédictions, prévisions, projections et autres déclarations prospectives ne se matérialisent pas, et que notre engagement à verser deux milliards de dollars en investissements, ainsi que les objectifs et priorités qui s'y rapportent, ne soient pas atteints. Le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, puisque nos résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs de risque, y compris ceux mentionnés dans les sections portant sur le risque du Rapport annuel 2023. Sauf si la loi l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour quelque déclaration prospective.

