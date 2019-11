RBC lance Techno nature RBC

RBC fera équipe avec des organismes de bienfaisance et des spécialistes de la technologie afin de mettre sur pied des coalitions pour résoudre des défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés collectivement

TORONTO, le 26 nov. 2019 /CNW/ - RBC a annoncé aujourd'hui le lancement de Techno nature RBC, un engagement pluriannuel visant à protéger notre avenir collectif en misant sur les idées, les technologies et les partenariats.

Les données et la technologie ont le pouvoir de transformer et d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Adoptant une approche non limitée aux ressources financières, RBC fera équipe avec des organismes de bienfaisance, des spécialistes de la technologie et des partenaires des secteurs public et privé et mettra à profit ses propres capacités afin de mettre sur pied le type de coalitions nécessaires pour progresser dans la résolution des défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés collectivement.

« Jamais il n'y a eu un tel besoin de solutions extraordinaires ni un si grand nombre d'occasions de faire preuve de leadership, d'esprit de collaboration, d'ingéniosité et de vision en matière de protection de l'environnement, a déclaré Valerie Chort, vice-présidente, Citoyenneté d'entreprise, RBC. La technologie offre, selon nous, d'immenses possibilités pour accélérer la création et la mise en place de solutions aux défis environnementaux les plus pressants. En collaboration avec des organismes de bienfaisance, nous investissons dans des programmes et des initiatives fondés sur la technologie afin de nous attaquer à ces défis auxquels nous sommes confrontés à l'échelle mondiale. »

La stratégie Techno nature RBC s'harmonise avec les objectifs de développement durable des Nations Unies, et nous sommes fiers de collaborer avec plus de 115 organismes à l'échelle mondiale afin de relever les importants défis liés à ces objectifs.

RBC soutiendra financièrement des projets de diverse nature, allant de la création de données environnementales plus nombreuses et plus précises à la promotion de comportements favorables à la conservation de l'environnement. Tous ces projets auront des incidences positives concrètes dans les collectivités.

Techno nature RBC est une expression concrète du cinquième pilier de la Stratégie climatique RBC, dans laquelle nous décrivons la démarche adoptée par notre entreprise afin d'accélérer la croissance économique propre et de favoriser la transition vers une économie durable à faibles émissions de carbone.

Pour présenter une demande de financement avant février 2020, rendez-vous sur le site de Techno nature RBC. Les nouveaux bénéficiaires d'une subvention de RBC seront annoncés à l'occasion du Jour de la Terre 2020.

Citations de partenaires :

« Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur le soutien de RBC Fondation alors que nous étendons le Défi AquaHacking à l'ensemble du Canada. Depuis 2015, notre objectif est d'appuyer la prochaine génération de talents canadiens des secteurs des technologies et de l'entrepreneuriat dans l'élaboration de solutions novatrices aux problèmes les plus pressants liés à l'eau douce. Nous pouvons réaliser cet important objectif grâce à RBC Fondation. »

- Nan Bowles (Nan-b) de Gaspé Beaubien, coprésidente d'Aqua Forum et de la Fondation de Gaspé Beaubien

« Problème humanitaire mondial qui touche déjà des gens au Canada et ailleurs dans le monde, le changement climatique se manifeste par la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes, des catastrophes naturelles et d'autres situations d'urgence. Avec le soutien de RBC Fondation, la Croix-Rouge canadienne aide les collectivités à risque d'être touchées par des inondations et des incendies en les préparant à affronter des catastrophes naturelles et en appuyant le travail de nos équipes d'intervention en cas de sinistre. »

- Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne

« L'organisme Centre for Social Innovation appuie l'innovation sociale depuis plus de quinze ans. Maintenant, grâce au soutien apporté par RBC Fondation à notre partenaire, le Social Innovation Institute, nous sommes en mesure d'accroître notre appui au développement d'entreprises du secteur des technologies propres au moyen de programmes comme Earth Tech. Il est formidable de voir l'une des plus grandes institutions financières du Canada faire ce grand pas en avant par le lancement de Techno nature RBC, et ainsi participer à la mise au point de solutions visant d'abord le bien-être de la planète et de ses habitants. »

- Tonya Surman, chef de la direction, Centre for Social Innovation

« Nous sommes ravis de collaborer avec RBC Fondation. Grâce à son soutien, nous avons mis sur pied notre série d'ateliers Energy.AI, dans le cadre desquels on explore les liens entre les technologies de pointe, les solutions aux problèmes liés au changement climatique et à l'environnement, et les secteurs de l'énergie et de l'électricité. Nous sommes fiers de ce partenariat qui va nous aider à bâtir le système énergétique nécessaire pour l'avenir. »

- Alison Cretney, directrice générale, Energy Futures Lab

« Le soutien de RBC à l'égard des nouvelles technologies a changé la donne dans le domaine de l'eau. La plateforme DataStream, qui s'appuie sur la technologie de chaîne de blocs, offre un niveau inégalé d'intégrité et de transparence des données. Nous nous réjouissons à la perspective de déployer cette plateforme avec nos partenaires régionaux, comme la Lake Winnipeg Foundation. »

- Sherry Campbell, présidente et chef de la direction, The Gordon Foundation

« Afin de relever les défis, de plus en plus nombreux qui posent une menace pour nos ressources d'eau douce, nous devons nous inspirer des progrès technologiques réalisés dans d'autres secteurs, comme le secteur financier. C'est pourquoi le laboratoire mondial de l'eau douce est ravi de recevoir un soutien essentiel du nouveau programme Techno nature RBC de RBC Fondation. Nous pouvons ainsi appliquer des solutions de technologie financière au traitement des données environnementales et mettre au point des solutions plus efficaces pour protéger nos ressources d'eau douce. »

- Matthew McCandless, directeur général, IISD Experimental Lakes Area

« Conservation de la nature Canada a pour objectif d'accélérer le rythme des efforts visant à protéger nos terres et nos cours d'eau les plus importants. La conservation de la nature est un enjeu primordial au moment où nous faisons face aux conséquences du changement climatique et de la disparition d'habitats qui menacent notre faune et notre bien-être, a déclaré John Lounds, président et chef de la direction, Conservation de la nature Canada. Nous sommes reconnaissants du soutien de RBC. Par l'intermédiaire du programme Techno nature RBC, nous mettrons en place des technologies qui nous permettront d'accéder à des données et de les partager, et de prendre ainsi plus rapidement et avec plus d'exactitude des décisions en matière de conservation. »

- John Lounds, président et chef de la direction, Conservation de la nature Canada

« La Fondation Rideau Hall est fière et ravie de collaborer avec RBC Fondation dans le cadre du Prix Inspiration Arctique (PIA). Le soutien de RBC Fondation aidera à concrétiser les projets remarquables -- créés pour et par les gens du Nord -- qui ont été sélectionnés comme lauréats du PIA et qui auront des retombées durables sur des collectivités du Yukon au Nunatsiavut. De plus, au moyen du programme d'accélérateur RBC Étoile du Nord, la Fondation Rideau Hall pourra mieux tirer parti des ressources, de l'expertise et des relations qui contribueront à la progression des projets en cours dans le Nord, au bénéfice des habitants du Nord et de l'ensemble des Canadiens, et accélérer les projets des futurs lauréats du PIA.

- Teresa Marques, présidente et chef de la direction, Fondation Rideau Hall

« Grâce au soutien de RBC, Swim Drink Fish aide quatre millions de personnes à découvrir les sources d'eau de leur région et à les protéger. Des plateformes comme notre appli Swim Guide et Great Lakes Guide rapprochent les gens de leurs sources d'eau locales et les sensibilisent à la protection de l'eau. Ces outils donnent à un nombre croissant de nageurs, de rameurs, de surfeurs et d'amoureux de la nature des moyens de protéger l'eau. »

- Mark Mattson, président, Swim Drink Fish

