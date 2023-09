RBC iShares ouvre les marchés

TORONTO, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Steven Leong, directeur, chef des produits iShares au Canada, Blackrock, et son équipe se sont joints à Graham MacKenzie, directeur général, Produits négociés en bourse à la Bourse de Toronto (TSX), pour ouvrir les marchés et souligner le lancement de cinq fonds négociés en bourse (FNB) : iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (TSX : XETM), iShares Semiconductor Index ETF (TSX : XCHP), iShares NASDAQ 100 Index ETF (TSX : XQQU/XQQU.U), iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (TSX : XAD) et iShares S&P U.S. Financials Index ETF (TSX : XUSF).

Les cinq FNB (collectivement, les « FNB iShares ») seront gérés par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), une filiale indirecte en propriété exclusive de BlackRock, Inc. Les FNB RBC iShares comprennent des FNB RBC gérés par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. et des FNB iShares gérés par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée. RBC iShares est une alliance stratégique formée en 2019 entre RBC Gestion mondiale d'actifs et BlackRock Canada. Fournissant la plus vaste gamme de FNB aux Canadiens, RBC iShares met à profit l'expertise en investissement du plus important gestionnaire d'actifs au Canada et du plus grand fournisseur de FNB dans le monde afin d'aider les courtiers à construire des portefeuilles efficaces qui répondent aux besoins de leurs clients.

