TORONTO, le 1er mai 2024 /CNW/ - L'équipe de RBC iShares, dirigée par Mark Neill, premier directeur général et chef, FNB RBC et Alliances stratégiques, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. et Helen Hayes, chef de la division iShares Canada, Blackrock, se sont joints à Graham MacKenzie, directeur général, Produits négociés en bourse à la Bourse de Toronto (TSX), pour fermer les marchés et souligner le lancement de six FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif à échéance RBC, du FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2030 RBC et du FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2030 RBC. Ces huit nouveaux FNB seront gérés par RBC Gestion mondiale d'actifs inc.

RBC iShares ferme les marchés Mercredi 1er mai 2024

RBC Gestion mondiale d'actifs a lancé la première gamme de FNB d'obligations à échéance cible au Canada en 2011. Ces fonds ont connu une croissance depuis leur création et leurs actifs s'établissent maintenant à plus de trois milliards de dollars. En mettant ces huit nouvelles solutions sur le marché, RBC iShares agrandit l'une de ses familles de FNB les plus populaires et les plus innovantes.

