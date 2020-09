TORONTO, le 23 sept. 2020 /CNW/ - RBC iShares élargit sa gamme de fonds négociés en bourse (FNB) en lançant deux nouveaux FNB d'obligations de sociétés Objectif à échéance RBC. Les nouveaux FNB à revenu fixe gérés par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA Inc. ») feront leur entrée à la Bourse de Toronto aujourd'hui.

Les FNB d'obligations de sociétés Objectif à échéance RBC sont des FNB à revenu fixe dont l'échéance s'échelonne entre 2020 et 2027. Chaque FNB d'obligations de sociétés Objectif à échéance RBC reproduit un indice des obligations de société à échéance FTSE constitué d'un portefeuille d'obligations de sociétés canadiennes de catégorie investissement structuré de façon à arriver à échéance au cours de la même année civile que le FNB. Lorsque le FNB d'obligations de sociétés Objectif à échéance RBC arrive à échéance, la valeur liquidative finale est distribuée aux porteurs de parts.

« Avec le lancement de ces FNB, RBC iShares offre de nouvelles solutions à revenu fixe de qualité supérieure pour répondre aux besoins des conseillers et des investisseurs canadiens, a déclaré Mark Neill, chef, RBC FNB. En étoffant la gamme de FNB d'obligations de sociétés Objectif à échéance RBC, nous donnons aux investisseurs et aux conseillers la possibilité de personnaliser leur stratégie d'échelonnement d'obligations en fonction de l'année d'échéance qu'ils visent. »

Nom du fonds Symbole

boursier Indice Frais de

gestion

annuels* FNB indiciel d'obligations de

sociétés Objectif 2026 RBC RQO Indice des obligations de société à

échéance 2026 FTSE Canada 0,25 % FNB indiciel d'obligations de

sociétés Objectif 2027 RBC RQP Indice des obligations de société à

échéance 2027 FTSE Canada 0,25 %

___________________________ * Les frais de gestion passeront à 0,20 % au cours de l'année d'échéance.

Les FNB RBC iShares comprennent des FNB RBC gérés par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. et des FNB iShares gérés par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée. Les placements dans les FNB peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les décisions concernant la fiscalité, les placements ou d'autres matières devraient seulement être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d'un professionnel qualifié.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités.

Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-durabilite .

RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA), division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC), regroupe les gestionnaires de fonds BlueBay Asset Management et Phillips, Hager & North gestion de placements. RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Le groupe de sociétés de RBC GMA gère un actif d'environ 500 milliards de dollars et compte quelque 1 400 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

À propos de BlackRock

BlackRock a pour mandat d'assurer le bien-être financier du plus grand nombre. Ses clients se tournent vers ce fiduciaire et fournisseur de technologies financières de premier plan afin d'obtenir les solutions dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs les plus importants. Au 30 juin 2020, la société gérait environ 7 320 milliards de dollars US d'actifs pour le compte d'investisseurs du monde entier. Pour en savoir plus sur BlackRock, allez au www.blackrock.com/corporate | Twitter : @BlackRockCA | Blogue : https://www.blackrockblog.com/ | LinkedIn : www.linkedin.com/company/blackrock.

À propos de iShares

iShares tire parti des possibilités qu'offrent les marchés pour combler les besoins en constante évolution des investisseurs. Comptant plus de 20 ans d'expérience, plus de 900 fonds négociés en bourse (FNB) à l'échelle mondiale et 2 160 milliards de dollars US d'actifs sous gestion au 30 juin 2020, iShares contribue de manière essentielle à l'évolution du secteur financier. Les fonds iShares profitent de l'expertise en gestion de portefeuille et de risque de BlackRock, qui gère plus de fonds que toute autre société de placement1.

___________________________ 1 D'après des actifs sous gestion de 7 320 milliards de dollars US au 30 juin 2020.

