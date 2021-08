RBC invite les gens de partout dans le monde à participer à la nouvelle édition virtuelle de la Course pour les enfants RBC

Une nouvelle application mobile permettra aux participants de garder le contact pendant qu'ils courent, marchent ou roulent pour 35 organismes de bienfaisance dédiés aux jeunes de 19 pays

TORONTO, le 16 août 2021 /CNW/ - En raison de la COVID-19 qui perdure, la Course pour les enfants RBC reviendra les 16 et 17 octobre 2021 sous la forme d'une fin de semaine d'événements virtuels à l'échelle mondiale. C'est aujourd'hui qu'a commencé la période d'inscription aux événements et que RBC a annoncé qu'elle offrira une expérience virtuelle revisitée aux participants grâce à une nouvelle application mobile.

Dès le début la pandémie de COVID-19, RBC s'est adaptée en transformant son habituelle série d'événements de la Course pour les enfants RBC en un événement virtuel à l'échelle mondiale. Elle tenait ainsi à maintenir son soutien aux jeunes partout dans le monde tout en respectant les restrictions sur les rassemblements publics. En 2020, ce sont donc plus de 33 000 participants qui ont amassé 8,8 millions de dollars au bénéfice d'une douzaine d'organismes de bienfaisance offrant aux jeunes du soutien et des services plus que jamais nécessaires.

Une nouvelle façon de participer

Tous peuvent s'inscrire à la Course pour les enfants RBC, peu importe la région géographique, l'âge ou la condition physique. Les gens peuvent s'inscrire gratuitement à rbc.com/coursepourlesenfants, une plateforme d'inscription et de collecte de fonds qui offre une expérience intégrée.

Il y a du nouveau en 2021 : les participants à la Course pour les enfants RBC pourront utiliser une application mobile. Après s'être inscrits, les participants peuvent télécharger l'appli et commencer à utiliser ses nombreuses fonctions interactives :

Choix d'une distance prédéterminée à parcourir dans leur collectivité (sans parcours précis). En fonction de la distance choisie, l'appli émettra des signaux sonores visant à encourager les participants et à les amener à franchir leur ligne d'arrivée personnelle.

Choix de la méthode la plus pratique pour consigner les activités : par l'outil de suivi intégré dans l'appli ou par un appareil prêt-à-porter de mise en forme.

Suivi des kilomètres (ou des miles) parcourus, affrontement entre participants ou équipes pour monter dans le tableau des meneurs et suivi de l'entraînement de pairs.

Consignation des performances et partage d'itinéraires et de photos dans le fil d'actualité de l'appli, ou publication dans les réseaux sociaux.

Réalité augmentée permettant d'utiliser des filtres faciaux et des médailles numériques pendant et après l'activité - avec possibilité de publication dans les réseaux sociaux.

Nous invitons les participants à courir, à marcher ou à rouler de façon autonome ou avec des amis ou des membres de leur famille tout en observant les directives sanitaires de leur région.

Appuyer les jeunes, peu importe l'endroit

Peu importe l'endroit où les participants se trouvent physiquement, ils peuvent choisir d'appuyer n'importe lequel des 35 organismes de bienfaisance partenaires pendant le processus d'inscription. Situés aux autres coins du monde, tous les partenaires offrent un soutien et des services essentiels aux jeunes de leur collectivité.

Voici les partenaires de la Course pour les enfants RBC 2021 :

Lors des éditions précédentes de la Course pour les enfants RBC (avant 2020), les événements avaient lieu dans les 17 endroits suivants : Bahamas, Barbade, Calgary, Chicago, Hong Kong, île de Jersey, Kuala Lumpur, Londres, Montréal, New York, Ottawa, Seattle, Saint Paul, Sydney, Toronto, Trinité-et-Tobago et Vancouver. À ce jour, plus de 290 000 participants ont pris part aux courses et ont collectivement amassé plus de 65 millions de dollars.

En plus de continuer à organiser la Course pour les enfants RBC, RBC s'est engagée à verser 13 millions de dollars à des initiatives vouées à la sécurité alimentaire, à la santé mentale et à la préparation stratégique en réponse à la pandémie de COVID-19. En 2020, RBC a consacré plus de 140 millions de dollars en dons à ses piliers stratégiques prioritaires en vue de financer des organismes communautaires locaux et des causes qui animent les habitants des régions où l'entreprise est active.

Pour en savoir plus sur la Course pour les enfants RBC, ses partenaires caritatifs ou l'événement virtuel, visitez rbcraceforthekids.com/fr .

RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, allez à rbc.com/collectivite-impact-social.

