RBCxMusique réaffirme son engagement à appuyer le développement des talents canadiens et à offrir à un groupe de nouveaux artistes des occasions de performance, de financement, de mentorat et de réseautage en 2022.

TORONTO, ON, le 22 mars 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, RBC a publié la nouvelle liste de talents prometteurs qui participeront au programme À l'affiche avec RBCxMusique , dont le but est de promouvoir et faire progresser des musiciens et de nouveaux artistes exécutants à l'échelle du Canada. Cette année, la sélection d'artistes en vedette se verra offrir des occasions de monter sur scène, des bourses d'études et un soutien médiatique et promotionnel de RBCxMusique et de son réseau de partenaires de l'industrie, notamment Live Nation Canada , AWAL , Conscious Economics , Artscape Daniels Launchpad , trevor//peter et rock-it promotions . Les artistes participants auront également accès à du mentorat et pourront réseauter avec des experts de l'industrie afin de propulser leur carrière.

Depuis sa création en mai 2020, À l'affiche avec RBCxMusique a soutenu plus de 150 artistes de styles et d'horizons variés qui reflètent la mosaïque culturelle du Canada.

« Nous sommes ravis de voir à quel point À l'affiche avec RBCxMusique a évolué au cours des deux dernières années, a déclaré Shannon Cole, vice-présidente, Marketing de la marque, RBC. Il y a au pays un éventail de talents exceptionnel. Avec le retour des concerts sur scène, nous sommes conscients du besoin croissant de pérenniser le programme et d'appuyer les artistes de la relève. »

Live Nation Canada, principal producteur et promoteur de spectacles au pays, continuera d'offrir aux artistes participants des occasions intéressantes de se produire et de mieux se faire connaître. Cette année, À l'affiche avec RBCxMusique a conclu un partenariat avec AWAL, une plateforme de premier plan qui offre aux artistes une voie autre que celle des contrats traditionnels avec des maisons de disques, pour appuyer le volet de découverte et de sélection des talents du programme. Toujours cette année, l'organisme canadien à but non lucratif Conscious Economics se joindra au programme en organisant un sommet artistique pour les bénéficiaires d'À l'affiche avec RBCxMusique. Pendant l'événement, les artistes participeront à toute une gamme de séminaires d'apprentissage expérientiel, de programmes de perfectionnement et d'activités de réseautage, et pourront également suivre une thérapie financière. Outre les activités prévues durant le sommet, les artistes en vedette auront droit à des ateliers éducatifs, ainsi qu'à un soutien à l'apprentissage et au perfectionnement par l'intermédiaire d'Artscape Daniels Launchpad, un chef de file mondial dans le domaine des espaces publics destinés à la création.

« Ma participation au programme À l'affiche avec RBCxMusique m'a permis, ainsi qu'à de nombreux autres artistes, de bénéficier d'une multitude d'occasions auxquelles nous n'aurions pas eu accès autrement, explique Shantaia, ancienne participante au programme À l'affiche avec RBCxMusique et artiste en vedette en 2022. Le soutien reçu jusqu'à présent est absolument incroyable. J'ai pu ainsi faire partie de la tournée The Road Back to Cavendish, et ce n'est qu'un début ! »

« Je commence tout juste à participer au programme À l'affiche avec RBCxMusique, et cela m'a déjà été très utile, raconte Kennen, artiste en vedette de la cohorte 2022 d'À l'affiche avec RBCxMusique. Ce n'est pas toujours facile pour les musiciens d'avoir des occasions de réseautage et de faire des spectacles, surtout pendant la pandémie. Ce programme nous aide à atteindre nos objectifs de croissance. »

Liste complète des artistes en vedette du programme À l'affiche avec RBCxMusique de 2022 (par ordre alphabétique)

RBCxMusique vise à mettre en avant la grande diversité de talents au Canada, comme en témoigne la liste impressionnante de candidats parmi lesquels les artistes participants ont été sélectionnés. RBCxMusique prévoit conserver la candidature de ces artistes de la relève afin de leur offrir des occasions de se produire et de faire partie de futures cohortes du programme À l'affiche avec RBCxMusique.

RBC estime que soutenir les arts contribue au dynamisme des collectivités et à la vigueur de l'économie. Le programme À l'affiche avec RBCxMusique s'inscrit dans l'engagement continu de RBC envers les arts dans le cadre de son projet Artistes émergents RBC . Depuis 2015, plus de 28 000 artistes ont bénéficié de ce projet, grâce aux dons de plus de dix millions de dollars versés annuellement par RBC Fondation à des centaines d'organismes culturels canadiens.

Pour voir les dernières nouvelles sur le programme et ses artistes en vedette, suivez RBCxMusique sur Instagram .

