TORONTO, le 8 oct. 2025 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. ( « RBC GMA Inc. ») a annoncé aujourd'hui le report de son assemblée extraordinaire des porteurs de parts (l' « assemblée ») des fonds O'Shaughnessy RBC et des fonds de sociétés américaines à petite capitalisation RBC (définis ci-dessous), initialement prévue le 7 novembre 2025, en raison de l'interruption de travail en cours à Postes Canada. En raison de l'interruption de travail de Postes Canada, RBC GMA Inc. n'est pas en mesure de faire parvenir les documents relatifs à l'assemblée ainsi que les documents de procuration aux porteurs de parts avant la tenue de l'assemblée, conformément aux exigences réglementaires. Une nouvelle date pour l'assemblée sera annoncée en temps utile.

L'assemblée avait été annoncée précédemment le 13 août 2025, pour les détenteurs de parts de Fonds d'actions 100 % canadiennes O'Shaughnessy RBC, Fonds d'actions canadiennes O'Shaughnessy RBC, Fonds de valeur américain O'Shaughnessy RBC, Fonds de croissance américain O'Shaughnessy RBC, Fonds de croissance américain O'Shaughnessy RBC II, Fonds de valeur américain RBC O'Shaughnessy (non couvert), Fonds d'actions internationales O'Shaughnessy RBC, Fonds mondials d'actions O'Shaughnessy RBC (collectivement appelés les « fonds O'Shaugnessy RBC ») ainsi que de Fonds d'actions américaines de base de sociétés à petite capitalisation RBC et Fonds de valeur en actions américaines de sociétés à petite capitalisation (collectivement appelés les « fonds de sociétés américaines à petite capitalisation RBC »), pour approuver les changements apportés aux objectifs de placement et aux fusions de fonds proposés.

Jusqu'à l'annonce de la nouvelle date de l'assemblée reportée et de la date d'entrée en vigueur des changements et des fusions de fonds proposés, O'Shaughnessy Asset Management, L.L.C. continuera d'agir en tant que sous-conseiller des fonds O'Shaughnessy RBC. RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. continuera d'être le sous-conseiller pour les fonds de sociétés américaines à petite capitalisation RBC.

En raison du report de l'assemblée, les fonds O'Shaughnessy RBC et les fonds de sociétés américaines à petite capitalisation RBC ne seront pas fermés aux achats de parts après le 18 novembre 2025, comme annoncé précédemment, d'autres changements connexes, y compris les réductions des frais de gestion et les modifications proposées des noms des fonds/séries, seront reportés. Comme nous l'avons annoncé le 26 juin 2025, depuis le 14 juillet 2025, les parts des fonds de sociétés américaines à petite capitalisation RBC ne peuvent être achetées que par les porteurs de parts existants.

L'interruption de travail de Postes Canada n'aura toutefois pas d'incidence sur les changements suivants précédemment annoncés : i) les fusions de fonds proposées entre les fonds du marché monétaire RBC et PH&N, qui entreront en vigueur le 21 novembre 2025, et la fermeture aux nouveaux achats des fonds du marché monétaire RBC et PH&N, à compter de la clôture du marché le 18 novembre 2025 ; ii) le changement de nom du Fonds du marché monétaire $ US Plus RBC, qui deviendra le Fonds du marché monétaire $ US Plus RBC II, et la fermeture aux nouveaux achats du Fonds du marché monétaire $ US Plus RBC II, qui entreront en vigueur le 21 novembre 2025 ; iii) la fermeture du Fonds tendance d'actions canadiennes RBC, qui entrera en vigueur le 21 novembre 2025 ; et iv) la fermeture du Fonds d'éducation Objectif 2025 RBC qui entrera en vigueur le 21 novembre 2025.

