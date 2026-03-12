TORONTO, le 12 mars 2026 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA Inc. ») a annoncé aujourd'hui la nomination de JPMorgan Asset Management (Canada) Inc. à titre de sous-conseiller du Portefeuille privé d'actions américaines de croissance RBC. Ce changement entrera en vigueur le 30 mars 2026.

J.P. Morgan Asset Management est un chef de file mondial de la gestion de placements. Les clients de J.P. Morgan Asset Management comprennent des institutions, des investisseurs individuels et des particuliers fortunés dans les principaux marchés du monde. La société offre des capacités de placement mondiales liées aux actions, aux titres à revenu fixe, à l'immobilier, aux fonds de couverture, au capital-investissement et aux liquidités.

Dans le cadre de la nomination du sous-conseiller, une distribution spéciale sera versée le 26 mars 2026 pour les porteurs de parts inscrits le 25 mars 2026. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans de nouvelles parts, selon l'option choisie par les porteurs de parts. Les distributions estimatives au 5 mars 2026 sont les suivantes :

Série de fonds Distribution par part Portefeuille privé d'actions américaines de croissance, série F 73,89 $ Portefeuille privé d'actions américaines de croissance, série O 80,97 $

Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les fonds RBC, les fonds BlueBay et les fonds PH&N sont offerts par RBC GMA Inc. et distribués par des courtiers autorisés au Canada. RBC GMA Inc. fait partie du groupe de sociétés de RBC GMA et est une filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada.

