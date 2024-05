TORONTO, le 31 mai 2024 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces de mai 2024 pour les porteurs de parts de la série FNB des fonds RBC. En voici la répartition :

NOM DU FONDS SYMBOLE BOURSIER DISTRIBUTION EN ESPÈCES PAR PART Fonds de revenu d'actions canadiennes RBC - série FNB RCEI 0,062 $

Les porteurs de parts inscrits le 7 juin 2024 recevront les distributions payables le 14 juin 2024.

Pour plus de renseignements sur la série FNB des fonds RBC, veuillez consulter le site www.rbcgam.com/solutionsfnb.

Les placements dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le document Aperçu du FNB ou le prospectus pertinent avant d'investir. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. La série FNB est une catégorie de titres offerts par un fonds commun de placement qui sont achetés ou vendus au cours en vigueur à la bourse. Les commissions de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., membre du groupe de sociétés RBC GMA et filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada, assume la gestion des fonds RBC.

SOURCE RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Renseignements: Brandon Dorey, Communications, RBC GMA, 416 955-7397, [email protected]