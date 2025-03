TORONTO, le 27 mars 2025 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX: RY) (NYSE: RY) (RBC) et La Société Canadian Tire Limitée (TSX: CTC) (TSX: CTC.A) (la « Société ») ont annoncé aujourd'hui un partenariat de fidélisation stratégique à long terme entre Avion Récompenses et Récompenses Triangle. Cette collaboration accroîtra la valeur de ces deux programmes en liant les comptes de millions de titulaires de cartes de crédit et de débit RBC admissibles à Récompenses Triangle, ce qui permettra à ces derniers d'obtenir encore plus d'Argent Canadian Tire tout en profitant de promotions exclusives chez Canadian Tire, SportChek et Mark's/L'Équipeur, ainsi qu'à d'autres enseignes de détail de la Société. Ce partenariat élargit la portée de Récompenses Triangle et renforce le solide réseau de partenaires commerciaux du programme Avion Récompenses.

« Nous unissons deux entreprises foncièrement canadiennes - la plus importante banque du Canada et le plus grand détaillant de marchandises générales au pays - afin d'accroître la valeur, les récompenses et les économies que nous offrons au quotidien à nos clients communs, dit Vinita Savani, vice-présidente directrice, Cartes et fidélisation, RBC. Notre envergure ainsi accrue et notre portée sans précédent, conjuguées à la force de nos entreprises et à nos programmes de fidélisation chefs de file, engendreront de nouvelles façons significatives de fournir des avantages supplémentaires à des millions de Canadiens. »

« Ce partenariat nous permet d'établir une grande puissance en matière de fidélisation en associant des marques solides et en faisant circuler davantage d'Argent Canadian Tire auprès des titulaires de cartes et des membres, dit Darryl Jenkins, vice-président directeur et chef du développement, Société Canadian Tire. Ainsi, des millions de détenteurs de comptes liés auront accès à des promotions uniques et à de nouvelles façons d'augmenter la valeur de leurs programmes de fidélisation favoris, et ce, tous les jours. Ce partenariat accroîtra notre taux d'adhésion et favorisera les ventes à l'échelle de nos enseignes de détail. »

Dans le cadre de ce partenariat, les titulaires de cartes de crédit et de débit RBC admissibles pourront obtenir de l'Argent Canadian Tire à un taux accéléré en magasinant aux enseignes de détail de la Société. Ils profiteront également d'offres et de promotions exclusives grâce à RBC et à son programme Avion Récompenses. Le déploiement de ces nouveaux avantages est prévu pour 2026.

Ce partenariat augmentera le nombre de façons dont les détenteurs de comptes liés pourront accumuler des avantages par le biais de Récompenses Triangle - l'un des plus importants programmes de fidélisation au pays. Récompenses Triangle permet à près de 12 millions de membres d'obtenir et d'échanger de l'Argent Canadian Tire à l'échelle des enseignes de la Société. Pierre angulaire de la nouvelle stratégie Vrai Nord de la Société, Récompenses Triangle offre une valeur accrue aux Canadiens grâce à des offres plus personnalisées et à une stratégie coordonnée qui allie les magasins phares, la capacité unique en matière de vente au détail des cartes Triangle ainsi que des partenaires courants tels que Petro-Canada, RBC et d'autres marques chefs de file avec lesquelles des négociations sont en cours.

Avion Récompenses, le plus grand programme de fidélisation exclusif au pays, est un chef de file dans ce domaine depuis plus de 20 ans et est accessible à tous les Canadiens, quelle que soit leur institution bancaire. Il offre aux Canadiens la latitude voulue pour magasiner tout en économisant et en accumulant des points échangeables contre des articles courants, des récompenses attrayantes et des expériences uniques. Grâce à sa proposition de valeur de services de voyage de premier plan, à son vaste réseau comptant plus 2 000 partenaires du secteur détail, aux occasions sans pareilles offertes et à ses caractéristiques et capacités de paiement novatrices, Avion Récompenses offre à ses membres une expérience de récompenses complète à chaque étape du parcours d'achat. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter avionrecompenses.com.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient de l'information pouvant constituer des déclarations prospectives au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et de toute loi sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada, qui reflètent les attentes actuelles de la direction de RBC et de la Société par rapport aux événements futurs et à la stratégie de RBC et de la Société. Les déclarations prospectives dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s'y limiter, de l'information concernant : la valeur et les avantages accrus des programmes Avion Récompenses et Récompenses Triangle, la hausse du taux d'adhésion au programme de fidélisation Récompenses Triangle, l'accroissement des ventes de la Société, les offres et les promotions exclusives obtenues grâce à RBC et à son programme Avion Récompenses et les partenariats de fidélisation potentiels de Récompenses Triangle en cours de négociation. Les déclarations prospectives présentées dans le présent communiqué de presse visent à aider nos porteurs de titres et les analystes financiers à comprendre le partenariat, et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Les déclarations prospectives sont souvent, mais pas toujours, signalées par des mots tels que « pouvoir », « supposer », « avoir l'intention de », « croire », « estimer », « planifier », « perspective », « cible », « prévision », « anticiper », « aspirer », « prévoir », « continuer », « en cours » ou la forme négative de ces mots ou par des variantes similaires. Bien que RBC et la Société estiment que les informations prospectives présentées dans ce communiqué de presse reposent sur des renseignements, des hypothèses et des estimations qui sont raisonnables, RBC et la Société prient les lecteurs de ne pas s'y fier indûment, car ces informations sont nécessairement assujetties à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans celles-ci. Pour obtenir de l'information sur les risques, incertitudes, facteurs et hypothèses significatifs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement de l'information prospective, se reporter à la section 14 (Informations prospectives et autres communications aux investisseurs) du rapport de gestion du quatrième trimestre et de l'exercice complet de 2024 de la Société et à toutes ses sous-sections, qui se trouvent sur le site Web de SEDAR+, à http://www.sedarplus.ca, et à l'adresse https://investors.canadiantire.ca, ainsi qu'aux rubriques portant sur les risques du rapport annuel de 2024 de RBC et à la rubrique Gestion du risque du rapport aux actionnaires portant sur le premier trimestre de 2025 de RBC, lesquelles peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels subséquents, qui se trouvent sur le site Web de SEDAR+, à http://www.sedarplus.ca, et à l'adresse rbc.com/investisseurs. RBC et la Société ne s'engagent pas à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, sous réserve des exigences des lois en vigueur.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 98 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/lesgensetlaplanete.

À propos de la Société Canadian Tire

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) (la « Société ») est une entreprise fièrement canadienne depuis 1922. Guidée par la raison d'être de sa marque, « Nous sommes là pour améliorer la vie au Canada », la Société a développé une large présence sur le marché de la vente au détail à l'échelle nationale, a acquis un taux de confiance exceptionnel auprès des clients et regroupe des effectifs comptant parmi les plus solides du pays - employant des dizaines de milliers de Canadiens qui s'ajoutent à ses marchands et franchisés à l'échelle locale. Son activité est centrée sur des commerces de détail, chacun étant destiné à refléter les aspirations de la vie : Canadian Tire, qui offre des produits dans les catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers et de jardinage, soutenu par les enseignes de renom Party City et PartSource; Mark's/L'Équipeur, un détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements et d'articles pour la vie active; et Pro Hockey Life, un magasin spécialisé en équipement de hockey pour les joueurs d'élite. Les enseignes, marques partenaires et cartes de crédit de la Société sont réunies au sein de son programme de fidélisation Récompenses Triangle - qui est un rouage essentiel de la stratégie axée sur les clients de la Société. Comptant près de 12 millions de membres, Triangle met à contribution des données de première main pour offrir des récompenses avantageuses et des expériences personnalisées à l'échelle des près de 1 700 magasins de détail et postes d'essence. La Société exploite également une division pétrolière et des services financiers, en plus de détenir une participation majoritaire dans CT REIT, une fiducie canadienne de placement immobilier cotée à la TSX. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

RBC :

Julia Miller, Communications, RBC, [email protected]

Société Canadian Tire :

Médias : Stephanie Nadalin, 647 271-7343, [email protected]

Investisseurs : Karen Keyes, 647 518-4461, [email protected]

SOURCE Société Canadian Tire Limitée