TORONTO, le 15 mai 2025 /CNW/ - La Société Canadian Tire (TSX : CTC) (TSX : CTC.A) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente définitive pour devenir le siège de marques canadiennes emblématiques et d'autres propriétés intellectuelles qui appartenaient à la Compagnie de la Baie d'Hudson (HBC), y compris les bandes et les divers noms de société, logos, dessins de marque, armoiries et marques de commerce de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

La Société a publié la déclaration suivante de Greg Hicks, président et chef de la direction de la Société Canadian Tire :

« Canadian Tire et la Compagnie de la Baie d'Hudson sont parmi les plus anciennes compagnies au pays, dont le patrimoine canadien combiné se mesure en siècles. Certaines choses sont destinées à rester canadiennes et nous sommes honorés d'accueillir dans la famille Canadian Tire de nombreuses marques de la Compagnie de la Baie d'Hudson, y compris le blason et les rayures emblématiques.

« Ce choix nous semble aussi stratégique que patriotique. C'est un choix qui s'appuie sur notre connexion, établie sur plusieurs générations, avec la vie au Canada et qui s'inscrit dans notre nouvelle stratégie Vrai Nord. Les rayures seront un ajout magnifique à notre portefeuille de marques maison et aux autres marques préférées des Canadiens que nous avons cultivées et développées. Aussi, la Baie et ses marques sont connues depuis longtemps pour leur force dans les catégories que nos clients recherchent dans nos magasins et en ligne.

« Il est navrant d'assister aux derniers jours d'un autre grand détaillant canadien. Même si les circonstances sont malheureuses, nous sommes fiers d'intervenir pour les clients. En fin de compte, les clients sont au cœur de tout ce que nous faisons. À en juger par la réaction des Canadiens aux rumeurs récentes de cette nouvelle, il est clair qu'ils nous perçoivent comme un excellent foyer pour accueillir le patrimoine de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Nous sommes fiers de guider ces marques emblématiques pour leur prochain siècle. »

L'entente est assujettie à l'approbation du tribunal et aux modalités et conditions habituelles, et la Société Canadian Tire s'attend à ce que la transaction soit conclue plus tard cet été. La Société Canadian Tire fera l'acquisition du portefeuille de propriété intellectuelle de HBC, y compris les marques et les dessins de marque, dont les rayures, ainsi que d'autres logos et marques de commerce de la Compagnie de la Baie d'Hudson, de La Baie et de HBC, pour un prix d'achat de 30 millions de dollars. Séparément, la Société Canadian Tire a présenté une offre pour quelques emplacements de location.

Énoncés prospectifs

