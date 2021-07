Les titulaires de carte de crédit RBC admissibles bénéficieront d'un accès gratuit à DashPass allant jusqu'à 12 mois, avec un nombre illimité de commandes sans frais de livraison dans des milliers de restaurants au Canada.

TORONTO, le 6 juill. 2021 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) et DoorDash, une plateforme logistique de livraison « du dernier kilomètre » de premier plan, ont annoncé aujourd'hui une initiative conjointe qui offre aux titulaires de carte de crédit RBC un abonnement gratuit à la DashPass pour une période pouvant aller jusqu'à 12 mois. Grâce à la DashPass, le programme d'abonnement de DoorDash, les clients ne paient aucuns frais de livraison et bénéficient de frais de service réduits sur les commandes admissibles*, ainsi que d'autres avantages dans les établissements participants lorsqu'ils passent une commande à emporter ou à livrer dans des restaurants de partout au Canada.

« Nous savons que bon nombre de nos clients aiment les services de livraison de nourriture à la demande. Nous sommes donc heureux de nous associer à DoorDash pour offrir ces économies exclusives à nos titulaires de carte de crédit, a déclaré Niranjan Vivekanandan, premier vice-président, Fidélisation et solutions de paiement des commerçants, RBC. Nous sommes toujours à la recherche de façons nouvelles et originales d'offrir une valeur ajoutée à nos clients, et cette offre constitue un avantage dont nombre d'entre eux peuvent profiter, simplement en étant titulaires d'une carte de crédit. »

À compter d'aujourd'hui, les titulaires de carte de crédit RBC admissibles peuvent se prévaloir de ce nouvel avantage pour obtenir un abonnement gratuit de trois ou douze mois à la DashPass, selon la carte de crédit qu'ils détiennent**. Les clients de RBC titulaires d'une carte de crédit qui sont admissibles à l'avantage pour une période de douze mois peuvent économiser jusqu'à 120 $ sur les frais d'abonnement mensuels et peuvent profiter d'autres avantages, notamment aucuns frais de livraison sur les commandes admissibles de 12 $ ou plus lorsqu'ils paient avec leur carte de crédit RBC admissible. Toutes les cartes de crédit Avion ainsi que la carte WestJet World Elite Mastercard RBC font partie des cartes admissibles à l'offre d'abonnement gratuit de douze mois à la DashPass.

En s'abonnant à la DashPass, les clients bénéficient de ce qui suit :

Économies supplémentaires : Économisez en moyenne de 4 $ à 5 $ par commande et obtenez un crédit DoorDash de 5 % sur les commandes à emporter admissibles***.

Économisez en moyenne de 4 $ à 5 $ par commande et obtenez un crédit DoorDash de 5 % sur les commandes à emporter admissibles***. Aubaines exclusives : Accès à des promotions exclusives de DoorDash.

Pour activer l'offre et savoir à combien de mois d'abonnement gratuit à la DashPass ils sont admissibles, les clients peuvent télécharger et ouvrir l'appli DoorDash et ajouter leur carte de crédit RBC comme mode de paiement, ou se rendre sur le site rbc.com/libredoordash. Pour faire une recherche et trouver de vos établissements favoris participants ou pour faire des découvertes, allez au doordash.com ou téléchargez l'appli DoorDash pour Android ou iOS.

RBC et DoorDash offriront également des avantages aux titulaires de compte de petite entreprise RBC qui s'inscrivent pour la première fois à DoorDash, y compris une période d'essai de 60 jours sans commission avec DoorDash.

« Au cours de la dernière année, la livraison a pris une place importante dans la vie de nos clients, et nous sommes fiers du rôle que nous avons joué en tant qu'intermédiaire sécuritaire et pratique entre les Canadiens et leurs entreprises locales préférées. Grâce à cette nouvelle collaboration, des millions de Canadiens titulaires d'une carte de crédit RBC auront un plus grand accès aux services de commande par l'entremise de DoorDash. Nous sommes ravis de nous associer officiellement à RBC pour offrir cet avantage, a déclaré Tom Pickett, chef des revenus à DoorDash. En adhérant à notre programme d'abonnement, les clients peuvent passer un nombre illimité de commandes sans frais de livraison et avoir accès aux meilleurs établissements de leur quartier, dans le confort de leur foyer. »

Le service DashPass, qui a été lancé en 2018, compte maintenant plus de cinq millions d'abonnés actifs aux États-Unis, au Canada et en Australie. Actuellement, les clients canadiens peuvent passer des commandes auprès d'un vaste éventail de chaînes nationales de restaurants participants, dont McDonald's, Tim Hortons, Cactus Club Cafe et A&W Canada, ainsi qu'auprès de milliers de restaurants locaux partout au pays, comme Roch le Coq à Montréal, Terroni à Toronto et Burgoo à Vancouver.

Le 16 juillet, DoorDash lancera son programme annuel L'été de la DashPass, un programme de plusieurs semaines qui offre aux abonnés de la DashPass des aubaines et des remises sur leurs commandes auprès de leurs restaurants locaux et nationaux préférés. Pour en savoir plus au cours des prochaines semaines, rendez-vous sur le site blog.doordash.com .

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivites-durabilite.

À propos de DoorDash (DASH à la Bourse de New York)

DoorDash est une société technologique qui met en contact ses clients avec leurs entreprises locales et nationales préférées dans plus de 4 000 villes aux États-Unis, au Canada, au Japon et en Australie. Fondée en 2013, DoorDash permet aux entreprises locales de répondre aux attentes des consommateurs en matière de facilité et de rapidité et de prospérer dans l'économie de commodité d'aujourd'hui. En créant l'infrastructure logistique de livraison « du dernier kilomètre » pour les commerces locaux, DoorDash rapproche les collectivités, une porte à la fois.

*Ne s'applique qu'aux commandes, passées chez des commerçants admissibles, dont le sous-total est d'au moins 12 $, à l'exclusion des taxes et des frais. D'autres frais (y compris les frais de service), taxes et pourboires s'appliqueront toujours. Cliquez ici pour obtenir plus de renseignements et connaître toutes les conditions.

**Les titulaires de carte de crédit RBC admissibles obtiendront un abonnement gratuit au programme DashPass pendant trois ou douze mois (le nombre de mois est établi en fonction de la carte de crédit RBC admissible utilisée pour s'abonner). À la fin de leur période d'abonnement gratuit, les titulaires de carte de crédit RBC admissibles seront automatiquement inscrits au plein prix des abonnements à la DashPass, au taux alors en vigueur. Les titulaires de carte de crédit RBC peuvent adhérer à l'offre jusqu'au 5 juillet 2023 et continuer de bénéficier de l'abonnement complet à la DashPass. Cliquez ici pour obtenir la liste des cartes de crédit admissibles et connaître toutes les conditions.

***Crédits accumulés uniquement sur les commandes à emporter passées auprès des commerçants DashPass participants. Aucun crédit ne sera accumulé si d'autres promotions sont appliquées à la commande. Crédit calculé sur le sous-total de la commande ; le crédit maximal accumulé est de 100 $ par commande. Pour connaître toutes les conditions de l'offre, cliquez ici.

SOURCE Banque Royale du Canada

Renseignements: Personnes-ressources, médias : AJ Goodman, Communications, RBC ; [email protected]; Cat McCormack, DoorDash ; [email protected]

Liens connexes

http://www.rbc.com