TORONTO, le 10 févr. 2025 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) et Carbonhound, une plateforme automatisée de déclaration des émissions de gaz à effet de serre, ont annoncé aujourd'hui une collaboration ayant pour but d'aider les entreprises canadiennes à mesurer, à vérifier et à gérer leurs émissions de carbone. Cette collaboration s'inscrit dans la stratégie de RBC visant à appuyer ses clients dans leur transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Alors qu'évoluent les exigences réglementaires et les attentes des parties prenantes en matière de durabilité environnementale et sociale, les entreprises canadiennes, de plus en plus, doivent déclarer avec exactitude leurs émissions de carbone et les mesures qu'elles prennent à l'égard de celles-ci, ainsi qu'en ce qui a trait aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance auxquelles sont exposées leurs chaînes de valeur. En outre, la collecte et l'analyse des données sur les émissions peuvent également fournir aux organisations de l'information des plus utiles pouvant les aider à gérer leur impact environnemental, à accroître leur efficience et à réaliser des économies. Conçue pour les entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs d'activité, la plateforme de Carbonhound offre des outils intuitifs visant à simplifier les processus de suivi et de déclaration des émissions de carbone.

Grâce à cette collaboration, les clients du secteur commercial de RBC peuvent accéder à la plateforme de Carbonhound1 aux fins suivantes :

La plateforme de Carbonhound permet aux entreprises de simplifier le suivi de leurs émissions au moyen de l'importation automatisée des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre des périmètres 1, 2 et 3. S'appuyant sur une méthodologie conforme aux normes mondiales comme le Protocole des émissions de gaz à effet de serre et ISO 14064, la plateforme intègre des milliers de sources de données, ce qui permet de réduire le risque d'erreurs de saisie manuelle et de gagner du temps. Simplification de la déclaration des émissions : Les entreprises peuvent produire des rapports sur les émissions conformes aux exigences de déclaration établies par des organisations comme Carbon Disclosure Project, Science Based Targets Initiative, International Sustainability Standards Board et le Conseil canadien des normes d'information sur la durabilité. La plateforme permet également aux entreprises de produire des rapports personnalisés, de comparer leurs résultats avec ceux de leurs concurrents et de communiquer leur impact sur le climat à leurs clients actuels et leurs clients potentiels.





Les entreprises peuvent produire des rapports sur les émissions conformes aux exigences de déclaration établies par des organisations comme Carbon Disclosure Project, Science Based Targets Initiative, International Sustainability Standards Board et le Conseil canadien des normes d'information sur la durabilité. La plateforme permet également aux entreprises de produire des rapports personnalisés, de comparer leurs résultats avec ceux de leurs concurrents et de communiquer leur impact sur le climat à leurs clients actuels et leurs clients potentiels. Prendre des mesures en matière d'action climatique : Carbonhound fournit des outils permettant aux entreprises d'établir des objectifs de réduction des émissions, de mettre en œuvre des stratégies de réduction des émissions et d'investir dans des portefeuilles de crédits de carbone. Les fonctions de la plateforme ont pour but d'aider les entreprises à prendre des mesures en matière d'action climatique et à atteindre leurs objectifs de durabilité environnementale.

« Cette collaboration témoigne de notre engagement à soutenir les clients dans leur propre transition climatique, en leur offrant des conseils et des solutions de finance durable sur mesure pour faciliter le changement, a déclaré Niranjan Vivekanandan, vice-président directeur et chef de l'exploitation, Services bancaires aux entreprises RBC. Nous sommes ravis de collaborer avec Carbonhound afin d'offrir à nos clients une solution accessible conçue pour les aider à gérer et à déclarer leurs émissions de carbone. Ensemble, nous voulons aider les entreprises canadiennes à faire des progrès dans leur transition vers une économie à faibles émissions de carbone, ainsi qu'à mesurer ces progrès. »

Comme il est indiqué dans la Stratégie climatique RBC, l'un des quatre piliers de la stratégie climatique de la Banque constitue à appuyer ses clients dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. En 2024, la Banque s'est fixé pour objectif, d'ici 2030, de tripler ses prêts consacrés aux énergies renouvelables pour la clientèle de RBC Marchés des Capitaux et des Services aux entreprises, et d'engager un milliard de dollars du capital de RBC pour appuyer l'élaboration et le développement de solutions climatiques novatrices2. RBC souhaite accélérer le déploiement des capitaux voués aux efforts de réduction des émissions des clients des secteurs à fortes émissions, difficiles à décarboner, qui produisent les énergies traditionnelles dont le monde dépend encore. Ces mesures importantes jetteront les bases qui aideront nos clients à progresser plus rapidement vers la carboneutralité.

« L'information sur la durabilité est devenue un enjeu majeur pour les entreprises qui souhaitent intégrer des chaînes logistiques mondiales et attirer les meilleurs talents. Nous sommes heureux de nous associer à RBC afin d'aider les entreprises canadiennes à être plus concurrentielles et à accroître leurs marges bénéficiaires grâce à des données en matière de durabilité, » a déclaré Sanders Lazier, chef de la direction et cofondateur de Carbonhound.

Pour en savoir plus sur cette collaboration et sur les avantages que les clients de RBC peuvent tirer de la plateforme de Carbonhound, veuillez consulter le site Finance durable, secteur commercial de RBC Banque Royale.

1 Les déclarations concernant l'efficacité et les avantages de la plateforme de Carbonhound sont faites par Carbonhound Inc., et la Banque Royale du Canada n'est pas responsable de ces déclarations. 2 Aux fins de détermination et de suivi des engagements en matière d'investissement pouvant être pris en compte dans la réalisation de cet objectif et d'information sur les progrès de RBC à cet égard, les solutions climatiques visent à inclure des produits et des services qui contribuent à atténuer les répercussions du changement climatique ou à appuyer la transition vers la carboneutralité.

À propos de Carbonhound

Carbonhound, société de premier plan de logiciels d'information climatique établie à Toronto, offre à des entreprises du monde entier des services des plus fiables de déclaration d'émissions de carbone.

