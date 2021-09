TORONTO, le 14 sept. 2021 /CNW/ - RBC est arrivée au deuxième rang du classement mondial des 100 entreprises les plus diversifiées et inclusives de l'indice sur la diversité et l'inclusion Refinitiv 2021. L'indice sur la diversité et l'inclusion classe plus de 11 000 sociétés ouvertes en fonction de critères ESG (environnement, société et gouvernance) selon un ensemble de paramètres tirés de sources d'information accessibles au public qui définissent ce que sont des milieux de travail axés sur la diversité et l'intégration.

Dave McKay, président et chef de la direction de RBC, explique la vision de la diversité et de l'inclusion de l'entreprise : « Compter parmi les entreprises les plus accueillantes et les plus prospères, et mettre la diversité en œuvre pour favoriser la réussite des employés, des clients et des collectivités. Nous sommes honorés que nos efforts soient reconnus par Refinitiv et fiers des progrès réalisés. Nous sommes toutefois conscients que le cheminement vers l'égalité et le changement fondamental dans notre société n'est pas terminé, loin de là. La création d'un avenir inclusif et durable pour tous nous oblige à nous concentrer autant sur le processus de changement que sur le résultat. C'est pourquoi RBC a mis en place des plans d'action pour mieux comprendre, cerner et corriger les situations qui nuisent à la réussite des Noirs, Autochtones ou personnes de couleur (NAPC), des femmes, des LGBT+, des personnes handicapées et d'autres groupes ou personnes négligés ou sous-représentés. L'inclusion est et demeurera une pierre angulaire de nos valeurs et un élément fondamental de notre raison d'être. »

RBC garde le cap sur les progrès réalisés pour éliminer les obstacles et offrir des chances égales à tous.

L'indice sur la diversité et l'inclusion Refinitiv, créé en 2016, classe les 100 meilleures sociétés ouvertes au monde au chapitre de la diversité et de l'inclusion en fonction de 24 paramètres répartis en quatre principaux piliers : la diversité, l'inclusion, le perfectionnement des employés et les controverses médiatiques.

« L'indice sur la diversité et l'inclusion Refinitiv est en train de devenir la référence pour mesurer les progrès au chapitre de l'inclusion, souligne David Harris, chef mondial, Finance durable, London Stock Exchange Group. Nous en ressentons les effets sur le marché, tant chez les investisseurs, qui peuvent reconnaître les organisations les plus diversifiées et inclusives, que chez les entreprises, qui suivent non seulement la voie de la diversité de l'effectif, mais aussi celle de la transparence. Notre indice reconnaît les 100 sociétés les plus diversifiées et inclusives au monde. Nous sommes heureux de reconnaître les engagements audacieux de RBC, son rendement de premier plan dans le secteur et ses retombées sociales positives, en particulier en ces temps de reconstruction d'une économie et d'une société résilientes. »

RBC garde le cap sur les progrès réalisés pour éliminer les obstacles et offrir des chances égales à tous. La diversité et l'inclusion sont des éléments essentiels de notre raison d'être - contribuer à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités - et de notre capacité à attirer, fidéliser et perfectionner les talents prometteurs. Notre croissance individuelle et collective se réalise en appuyant ouvertement l'inclusion et en échangeant nos points de vue et nos expériences uniques.

Pour en savoir plus sur les priorités, les objectifs et les engagements de RBC en matière de diversité et d'inclusion, visitez le www.rbc.com/diversite-inclusion.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 88 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social .

