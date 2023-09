TORONTO, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Patrick McAllister, directeur, Services-conseils sur actions et gestion de portefeuille, RBC, et son équipe se sont joints à Loui Anastasopoulos, chef de la direction, Bourse de Toronto (TSX), pour fermer les marchés et souligner le travail du réseau de conseillers en placement de RBC Dominion valeurs mobilières.

RBC Dominion valeurs mobilières ferme les marchés

Les conseillers en placement de RBC Dominion valeurs mobilières ont pris part à TMX Connects, une initiative centrale au sein du programme Accès des entreprises des Services aux sociétés de la TSX, qui offre une plateforme permettant la communication directe entre les émetteurs inscrits et les particuliers investisseurs.

RBC Dominion valeurs mobilières est au service de plus de 400 000 clients aisés, fortunés et ultrafortunés dans l'ensemble du Canada; elle leur propose une gamme complète de services bancaires, de services de gestion de placements et de services de planification de la transmission de patrimoine. Forte de l'appui de la plus importante institution financière au Canada, RBC Dominion valeurs mobilières est la plus importante société de gestion de patrimoine au pays, avec plus de 2 000 conseillers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site de RBC Dominion valeurs mobilières.

