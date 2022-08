Banque officielle du TIFF, RBC offrira une programmation valorisant la diversité au cinéma et

témoignant de son engagement de longue date envers les arts

TORONTO, le 31 août 2022 /CNW/ - RBC, qui depuis longtemps appuie le milieu artistique canadien, est heureuse d'annoncer son soutien à la 47e édition du Festival international du film de Toronto (TIFF) par une programmation bonifiée ainsi que le retour de coups de cœur des cinéphiles et clients de RBC.

Un spectacle RBCxMusique exclusif sera présenté à la Maison RBC le 8 septembre. On pourra y entendre Wallows, groupe de rock formé de Dylan Minnette, Braeden Lemasters et Cole Preston. Source de la photo : Dillon Matthew. (Groupe CNW/RBC Groupe Financier)

« RBC est fière de soutenir le festival depuis 15 ans en tant que partenaire principal et d'offrir des expériences et événements uniques aux cinéphiles, dit Mary DePaoli, première vice-présidente et chef du marketing, RBC. À RBC, nous croyons que les idées originales donnent vie à des histoires inspirantes. »

Dans le cadre de son partenariat avec le TIFF, RBC investit dans l'avenir du cinéma et des divers artisans qui portent leur vision au grand écran. Créée en 2018 en collaboration avec RBC Fondation, l'initiative Share Her Journey du TIFF aborde la question de l'inégalité entre les sexes dans l'industrie cinématographique. La même année, en partenariat avec le TIFF, RBC a également lancé l'Initiative RBC des femmes créatrices visant à accroître la participation des femmes derrière et devant la caméra, ainsi que leurs aptitudes et leurs occasions de réseautage dans ce domaine. Cette année, RBC soutiendra encore davantage les artistes émergents et leurs idées par du contenu TikTok commandité (@tiff_net). On y présentera des femmes inspirantes dans l'industrie cinématographique, et les artistes émergents RBC bénéficieront d'une plateforme pour partager leurs expériences. De plus, cette année, RBC a conçu une bande-annonce montrant l'impact de son initiative Artistes émergents RBC. La vidéo sera diffusée durant le TIFF, avant chaque projection en ligne et en personne.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à RBC, qui nous soutient depuis 15 ans, souligne Cameron Bailey, TIFF, CEO. Nous nous réjouissons d'accueillir de nouveau les artistes et festivaliers à Toronto pour le TIFF 2022 et de pouvoir compter sur la participation de RBC pendant les festivités. »

RBC est également heureuse d'annoncer le retour de la Maison RBC après une absence de deux ans en raison de la COVID-19. La Maison RBC, destination prisée pour les réceptions et visites de célébrités, ouvrira ses portes la première semaine du festival (du 8 au 13 septembre 2022), à quelques pas du quartier des spectacles de Toronto, dans le Storys Building (11, Duncan Street, Toronto). Pour donner le coup d'envoi au festival de cette année, un spectacle RBCxMusique exclusif sera présenté à la Maison RBC le 8 septembre. On pourra y entendre Wallows, groupe de rock formé de Dylan Minnette, Braeden Lemasters et Cole Preston.

« Nous sommes ravis à la perspective de faire la une de la soirée RBCxMusique à la Maison RBC, a déclaré l'un des membres du groupe rock Wallows. Cette célébration de l'intersection de la musique et du cinéma pendant le Festival international du film de Toronto sera très spéciale et nous nous réjouissons à l'idée de nous produire pour nos fans canadiens. »

En primeur cette année, la Maison RBC hébergera les studios du journal Los Angeles Times, qui accueillera acteurs et cinéastes pour des entrevues et séances photo pendant les premiers jours du festival. Pour ne rien manquer du TIFF, consultez l'espace TIFF du Los Angeles Times.

Autre retour cette année : la galerie Tapis rouge RBC, située au square David Pecaut (215, King Street West, Toronto). Les festivaliers et titulaires de carte Avion® Visa RBC pourront, d'une terrasse surélevée, voir l'arrivée des artistes sur le tapis rouge du TIFF pour leurs galas de première au Roy Thompson Hall. Il est possible de réserver gratuitement une place à la galerie Tapis rouge RBC à l'adresse suivante : https://rbctiff.com. Durant le week-end d'ouverture, les amateurs de cinéma et de musique pourront se rendre dans la rue du festival, King Street, pour assister à des spectacles d'artistes émergents du programme À l'affiche avec RBCxMusique, tels que Desiire, Zenesoul, Kennen et Jhyve, qui se produiront sur la scène Slaight Music.

RBC appuie avec fierté les arts et les films, et célèbre ces médiums créatifs qui jouent un rôle important dans la prospérité et l'effervescence des collectivités. Banque officielle du TIFF depuis 2008, RBC a renouvelé pour cinq ans sa commandite au TIFF en 2018, demeurant ainsi la banque officielle du festival. Par Artistes émergents RBC, RBC contribue à épauler aujourd'hui les artistes et cinéastes de demain et appuie des organismes qui offrent aux artistes les meilleures chances de faire avancer leur carrière. À ce jour, plus de 28 000 artistes et 185 organismes ont bénéficié du soutien d'Artistes émergents RBC.

