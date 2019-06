RBC Assurances : Le tiers des demandes de règlement en assurance voyage présentées par les Canadiens le sont pour des raisons d'ordre médical

Le sondage fait également ressortir les irritants en voyage, ce qu'il convient d'assurer en priorité et les obstacles à la présentation d'une demande de règlement

Points saillants :

Les principaux irritants pour les Canadiens qui voyagent par avion sont les manquements à l'étiquette, suivis par les retards de vol et les contrôles de sécurité à l'aéroport. Quant à ce qu'ils ont perdu de plus précieux lors d'un voyage, ils classent en tête de liste leurs bagages, leur passeport et leur compagnon de voyage.

Plus du quart des Canadiens ont présenté une demande de règlement par suite d'un incident survenu en voyage. Les consultations médicales comptent pour 33 pour cent des demandes de règlement en question, suivis par les retards de vol.

Lorsqu'on leur a demandé ce qu'ils estimaient le plus important d'assurer en vacances, près des trois quarts ont indiqué s'assurer eux-mêmes. Les autres ont mentionné les bagages, la voiture de location ou le téléphone cellulaire.

TORONTO, le 19 juin 2019 /CNW/ - Les mesures de sécurité renforcées à l'aéroport et les retards de vol sont des inconvénients indéniables des voyages aériens, mais pour plus du quart (27 pour cent) des Canadiens, les manquements à l'étiquette représentent le principal irritant, selon un sondage mené récemment par RBC Assurances. Quant à ce qu'ils ont perdu de plus précieux lors d'un voyage, ils classent en tête de liste leurs bagages (20 pour cent), suivis par leur passeport (13 pour cent) et, fait intéressant, leur compagnon de voyage (6 pour cent).

Dans l'ensemble, toutefois, l'agrément que procurent les voyages par avion semble l'emporter sur les irritants. Les Canadiens se déplacent souvent : ils prennent l'avion pour se rendre à l'extérieur de leur province environ tous les six à sept mois.

S'assurer avant de partir

La fréquence de ces déplacements accroît le risque de connaître des mésaventures potentiellement onéreuses. En effet, un quart (26 pour cent) des Canadiens ont présenté une demande de règlement d'assurance par suite d'un incident survenu en voyage. Le tiers (33 pour cent) de ces demandes de règlement étaient liées à des consultations médicales, que ce soit à un cabinet de médecin, à l'hôpital ou en clinique, tandis que les retards de vol représentent le quart (24 pour cent) des demandes.

« Voyager est une expérience instructive formidable. Je me réjouis de constater que les Canadiens voyagent aussi souvent en dehors de leur province ou du pays, déclare Stacey Hughes-Brooks, chef, Assurance voyage, RBC Assurances. Les données du sondage révèlent toutefois que le quart des Canadiens ont dû présenter une demande de règlement. Les voyageurs ont donc intérêt à s'assurer de disposer non seulement d'une protection, mais d'une protection suffisante. »

Lorsqu'on leur a demandé ce qu'elles croient devoir assurer en priorité en vacances, près des trois quarts (72 pour cent) des personnes interrogées ont répondu s'assurer elles-mêmes - une proportion qui augmente chez les voyageurs de 55 ans et plus (81 pour cent) comparativement aux jeunes voyageurs (64 pour cent). En ce qui concerne la protection des biens matériels, les bagages sont les plus importants pour 12 pour cent des répondants, suivis par la voiture de location (7 pour cent) et le téléphone cellulaire (5 pour cent).

Obstacles à la présentation d'une demande de règlement en assurance voyage

Parmi les Canadiens qui n'ont jamais présenté de demande de règlement en assurance voyage, 79 pour cent affirment qu'ils ont eu la bonne fortune de ne jamais avoir été placés dans une situation exigeant qu'ils fassent une telle demande. Les 21 pour cent restants, cependant, soutiennent avoir eu besoin de présenter une demande de règlement, mais ne l'ont pas fait ou n'ont pas été en mesure de le faire. Les principales raisons citées sont la complexité du processus et la sous-assurance. D'autres ont déclaré avoir supposé à tort qu'ils étaient déjà couverts par une assurance ou qu'ils disposaient d'une protection par l'intermédiaire de leur carte de crédit, ou n'avoir pas su à qui s'adresser.

« Le nombre élevé de cartes de crédit offrant une assurance voyage peut laisser croire à bon nombre de Canadiens qu'ils sont protégés dans l'éventualité d'un imprévu en voyage, ajoute Mme Hughes-Brooks. Les Canadiens ont intérêt à bien comprendre leur couverture, sans quoi ils risquent d'avoir à payer de leur poche les dépenses imprévues, qu'elles soient accessoires ou importantes. »

Cette année, RBC Assurances donne les conseils suivants aux voyageurs :

Pensez à souscrire une assurance voyage pour tous vos déplacements, même au Canada .

Assurez-vous de bien comprendre ce que votre police couvre et ne couvre pas, ainsi que les autres couvertures que vous pourriez avoir par l'entremise de votre employeur ou de vos cartes de crédit.

Placez une étiquette portant votre nom et vos coordonnées à l'extérieur et à l'intérieur de vos bagages.

À propos du sondage de RBC Assurances

Ces conclusions sont tirées d'un sondage effectué par Ipsos pour le compte de RBC Assurances du 23 au 27 mai 2019. Le sondage a été mené auprès d'un échantillon de 1 000 Canadiens âgés de 18 ans et plus. Les résultats proviennent d'un échantillon établi selon la méthode des quotas pondérés afin d'assurer que sa composition reflète celle de la population du Canada selon les données du dernier recensement, et de fournir un échantillon probabiliste approximatif. La précision des sondages en ligne Ipsos est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont considérés comme précis à ± 3,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les adultes canadiens avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population. Tous les questionnaires et sondages peuvent être affectés par d'autres types d'erreurs, notamment au chapitre de la couverture et des mesures.

À propos de RBC Assurances

RBC Assurances® offre un vaste éventail de conseils et de solutions en matière d'assurance vie, maladie, habitation, automobile, voyage, de rente, de gestion de patrimoine et de réassurance, ainsi que des services d'assurance crédit et entreprise, à une clientèle composée de particuliers, d'entreprises et de groupes. RBC Assurances est la marque de commerce des entités administratives en assurance de Banque Royale du Canada, qui est l'une des principales sociétés de services financiers diversifiés en Amérique du Nord. RBC Assurances est l'une des plus importantes compagnies d'assurance détenues par une banque canadienne, et ses quelque 2 900 employés servent plus de cinq millions de clients dans le monde. Pour en savoir plus, visitez le www.rbcassurances.com.

