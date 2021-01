TORONTO, le 26 janv. 2021 /CNW/ - En cette période de l'année, les Canadiens ressortent leurs plans financiers et font le point sur leur santé financière et leurs besoins en assurance. Pour aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers, RBC Assurances ajoute à sa gamme de produits de premier plan une nouvelle assurance vie entière avec participation, Assurance Croissance RBCMC, qui aidera les Canadiens à protéger ce qui leur tient le plus à cœur tout en accumulant une valeur de rachat pour l'avenir.

« Les décisions que nous prenons aujourd'hui détermineront notre avenir financier, même lorsque nous ne serons plus là pour subvenir aux besoins de nos proches, affirme Maria Winslow, directrice générale principale, Assurance de personnes, RBC Assurances. Notre Assurance Croissance RBC peut aider nos clients à protéger financièrement leurs proches, joue un rôle de premier plan dans la planification successorale et permet de constituer un patrimoine stable pour la retraite tout en garantissant la couverture de l'assurance vie. »

L'assurance vie entière avec participation offre aux Canadiens une assurance vie permanente, en plus de permettre d'investir les primes pour répondre aux besoins futurs du titulaire de police sur le plan financier ou au moment de la retraite.

Les avantages de l'Assurance Croissance RBCMC sont multiples : croissance à imposition différée ; fonds de retraite ; couverture, primes et capital-décès garantis ; et option de capital-décès croissant selon laquelle les participations versées peuvent être réinvesties dans la police de l'assuré, s'accumulant ainsi la vie durant à l'abri de l'impôt.

De nombreuses caractéristiques sont également toutes nouvelles dans l'industrie, notamment :

La souscription de l'assurance est simple et rapide : Les proposants de moins de 55 ans qui ont besoin d'une couverture inférieure à 500 000 $ peuvent présenter leur demande au moyen de la proposition électronique contenant dix questions. Le questionnaire facilite la souscription de l'assurance et les clients admissibles pourront savoir en l'espace de quelques jours seulement si leur assurance est acceptée. Garantie d'assurabilité sur les enfants, une première dans l'industrie : La Garantie d'assurabilité des jeunes est incluse, sans prime additionnelle, dans toutes les polices de risque normal établies pour les enfants de moins de 18 ans. Cette garantie permet aux enfants de demander un montant d'assurance temporaire ou vie entière supérieur après leur 18e anniversaire, quels que soient les changements qui se sont produits dans leur état de santé. Option de transformation : Les clients titulaires d'une police Temporaire RBC qui transforment leur couverture en une Assurance Croissance RBC peuvent aussi accélérer la croissance des fonds dans leur police avec report d'impôt grâce à une option de dépôt qui non seulement procure une grande souplesse après l'établissement, mais qui peut aussi être ajoutée aux polices d'assurance temporaire transformées sans avoir à fournir de renseignements à jour sur l'état de santé et le mode de vie (preuve d'assurabilité).

À propos de RBC Assurances

RBC Assurances® offre un vaste éventail de conseils et de solutions en matière d'assurance vie, maladie, habitation, automobile, voyage, patrimoine, de rente et de réassurance, ainsi que des services d'assurance crédit et entreprise, à une clientèle composée de particuliers, d'entreprises et de groupes. RBC Assurances est la marque de commerce des entités administratives en assurance de Banque Royale du Canada, qui est l'une des principales sociétés de services financiers diversifiés en Amérique du Nord. RBC Assurances est l'une des plus importantes compagnies d'assurance détenues par une banque canadienne, et ses quelque 2 800 employés servent plus de cinq millions de clients dans le monde. Pour en savoir plus, visitez le site rbcassurances.com.

