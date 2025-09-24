TORONTO, le 24 sept. 2025 /CNW/ - L'intelligence artificielle (IA) constitue un instrument précieux pour améliorer la productivité au quotidien, mais elle est également devenue une arme pour les cybercriminels qui ciblent les données personnelles des Canadiens au moyen de stratagèmes de plus en plus sophistiqués. Même si la cybercriminalité représente désormais la troisième plus importante économie du monde1, le Canadien moyen ne comprend pas encore pleinement l'ampleur ou la nature des risques auxquels il est exposé.

« L'IA générative transforme le cybercrime en permettant aux fraudeurs d'automatiser les escroqueries, de créer des hypertrucages et d'exploiter l'empreinte numérique des Canadiens », explique Adam Evans, chef de la sécurité de l'information de RBC. « La gestion de votre persona numérique est devenue un élément crucial pour protéger ce que vous avez des plus précieux : vos données. »

Conclusions clés de récents sondages de RBC :

Principales préoccupations : 84 % des Canadiens se disent préoccupés par l'usurpation d'identité, 80 % par la fraude en ligne et 79 % par les violations de données commises contre des entreprises.

84 % des Canadiens se disent préoccupés par l'usurpation d'identité, 80 % par la fraude en ligne et 79 % par les violations de données commises contre des entreprises. Sensibilisation aux escroqueries et lassitude : Presque tous les répondants (98 %) disent avoir constaté des escroqueries plus ciblées et plus sophistiquées, tandis que 89 % ont noté une hausse du nombre de tentatives d'escroqueries par rapport aux années précédentes. En outre, ils sont 86 % à estimer qu'il est de plus en plus difficile de reconnaître les escroqueries et 65 % à être lassés de devoir constamment faire preuve de vigilance. Un tiers des répondants (33 %) admettent qu'ils baissent parfois leur garde, ce qui souligne le risque de « lassitude face à la fraude ».

Presque tous les répondants (98 %) disent avoir constaté des escroqueries plus ciblées et plus sophistiquées, tandis que 89 % ont noté une hausse du nombre de tentatives d'escroqueries par rapport aux années précédentes. En outre, ils sont 86 % à estimer qu'il est de plus en plus difficile de reconnaître les escroqueries et 65 % à être lassés de devoir constamment faire preuve de vigilance. Un tiers des répondants (33 %) admettent qu'ils baissent parfois leur garde, ce qui souligne le risque de « lassitude face à la fraude ». Comportements de protection : Bien que 92 % des Canadiens mettent à jour leurs logiciels et systèmes d'exploitation de temps à autre, uniquement 70 % le font de manière systématique. De même, si 88 % activent les paramètres de protection des renseignements personnels et de sécurité, seulement 65 % déclarent le faire régulièrement.

Les traces numériques (empreintes laissées par les gens lorsqu'ils naviguent sur des sites Web et des médias sociaux, utilisent des applications ou même des appareils domestiques intelligents) peuvent fournir de précieux renseignements sur le comportement des consommateurs et aider les entreprises à rehausser leurs services. Or, la quantité de renseignements qu'elles représentent en font des cibles de choix pour les cyberattaques. Grâce à l'IA générative, les criminels peuvent recueillir et enrichir ces données pour déployer plus rapidement et personnaliser leurs attaques, et ce, à moindre coût. Ainsi, il s'avère plus difficile que jamais pour les particuliers et les entreprises de départager le vrai du faux.

Mesures pratiques pour rester en sécurité en ligne

Méfiez-vous des escroqueries fondées sur l'IA : soyez à l'affût des incohérences de ton dans les courriels, les appels ou les vidéoclavardages. Soyez attentifs aux mouvements étranges lors des appels vidéo, qui pourraient indiquer la présence d'un hypertrucage ou d'une permutation de visages.

Activez systématiquement les paramètres de sécurité et de protection des renseignements personnels ; utilisez des mots de passe forts et uniques.

Restez vigilant face aux demandes insolites de renseignements personnels ou d'argent.

Surveiller vos comptes et vos renseignements personnels afin de repérer toute activité inhabituelle.

Signalez toute cybermenace ou escroquerie afin de vous protéger et de protéger les autres.

« Les Canadiens peuvent faire preuve d'une plus grande vigilance à l'égard des renseignements qu'ils publient en ligne, utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour dissimuler leurs activités numériques et effacer activement leur trace numérique afin de se protéger contre les menaces accrues », ajoute M. Evans.

Pour accéder à plus de ressources et de conseils, ainsi qu'à des alertes à l'escroquerie, consultez le site rbc.com/cyberfute .

