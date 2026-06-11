RBC annonce un investissement dans le Fonds de croissance de Seven Generations Capital afin de soutenir le développement économique des communautés autochtones

Ce financement de RBC témoigne de son engagement envers la réconciliation par des investissements dans des fonds de capital privé autochtones.

VANCOUVER, BC, le 11 juin 2026 /CNW/ - RBC annonce un investissement dans un fonds immobilier autochtone lancé par Seven Generations Capital, une société privée de placement immobilier affiliée à Hungerford Properties. Cet investissement vise à soutenir des solutions contribuant à réduire le déficit de logements et à renforcer les capacités économiques des communautés autochtones partout au Canada.

« Alors que nous poursuivons activement nos efforts en faveur de la réconciliation, ce qui nous a particulièrement attirés chez Seven Generations, c'est l'importance qu'ils accordent à la transparence ainsi que la solidité des relations qu'ils bâtissent, sans oublier notre conviction commune qu'un avenir économique plus inclusif est possible, affirme Tracy Antoine, conseillère nationale, Origines RBC. Nous sommes fiers d'appuyer un fonds conçu expressément pour accroître la capacité économique des communautés autochtones, et soutenu par une équipe qui réunit à la fois une expertise approfondie du marché et une expérience vécue directement liée à cette réalité. »

Seven Generations Capital continuera d'accepter des engagements tout au long de 2026 afin de réaliser, en collaboration avec des partenaires autochtones, des projets immobiliers qui visent à favoriser le développement économique et le renforcement des capacités des communautés autochtones.

« Notre expérience en placement, en développement et en gestion immobiliers privés nous permet de mettre en œuvre cette stratégie avec confiance et rigueur, affirme Michael Hungerford, associé, Seven Generations Capital. En combinant une plateforme de développement éprouvée à des valeurs qui nous guident depuis longtemps, nous cherchons à générer des rendements concurrentiels au prix du marché tout en répondant à des besoins essentiels en matière de logement, de projets à usage mixte et d'espaces industriels légers dans les principaux centres urbains du Canada. Cette initiative est l'aboutissement de nos parcours personnels et professionnels. Nous sommes fiers de concrétiser cette vision aux côtés d'une équipe exceptionnelle et dans un esprit de partenariat fondé sur un objectif commun avec les communautés avec lesquelles nous collaborerons. »

La stratégie de placement et la plateforme du fonds visent à préserver le capital, à atténuer les risques associés aux occasions d'investissement, et à générer de façon responsable une création de richesse durable pour les parties prenantes. Les placements sont structurés de manière à tirer parti d'avantages juridiques et réglementaires propres à certains territoires, offrant ainsi une solide protection contre les risques de baisse et un potentiel de rendement supérieur.

« Pour avoir une incidence réelle dans le développement immobilier, il faut une véritable convergence de valeurs, affirme Andrew Hungerford, associé, Seven Generations Capital. En RBC nous avons trouvé un partenaire qui partage notre profond engagement envers l'équité au sein des communautés, la durabilité environnementale et une croissance réfléchie, tout en visant à offrir des rendements concurrentiels. Son appui représente bien plus qu'un investissement dans nos projets. Il envoie un message fort aux entreprises canadiennes : les partenariats fondés sur des valeurs communes sont non seulement viables, mais essentiels pour façonner l'avenir de nos communautés.

Un investissement qui s'inscrit dans le parcours de réconciliation de RBC

Cette initiative s'inscrit dans les efforts de réconciliation de RBC décrits dans son Plan d'action pour la réconciliation, lequel comprend un ensemble d'investissements auprès d'organisations dirigées par des Autochtones et témoigne de l'engagement de la Banque à soutenir les communautés autochtones et à favoriser une croissance économique inclusive.

« En favorisant les occasions de collaboration entre les communautés autochtones et les fonds de capital privé dirigés par des Autochtones, il est possible de faire progresser des solutions porteuses et de contribuer à l'essor d'économies prospères, affirme Brittanee Laverdure, directrice générale, Bureau de la vérité et de la réconciliation, Origines RBC. Alors que les programmes de garanties de prêt favorisent la participation économique des Autochtones, le capital-investissement dirigé par des Autochtones peut élargir davantage l'accès au capital pour les communautés. Il peut également contribuer à renforcer la souveraineté économique grâce à une collaboration entre partenaires autochtones fondée sur le respect de l'autonomie des communautés. »

Leadership avisé RBC a publié récemment un rapport sur l'état actuel des programmes de garanties de prêt destinés aux Autochtones soulignant que les programmes existants ne sont pas conçus pour répondre aux besoins des premières phases de développement des projets. Les grands projets dans les secteurs de l'énergie et des ressources nécessitent une participation autochtone avant la clôture du financement. Or, les programmes de garanties de prêt n'entrent généralement en vigueur qu'au moment de cette clôture, ce qui met en évidence une lacune en matière de participation économique des Autochtones.

RBC cherche également à soutenir les peuples autochtones par la création d'un groupe spécialisé de Services-conseils et financement aux Autochtones qui a été établi récemment au sein de RBC Marchés des Capitaux. Ce groupe offre une expertise spécialisée et des capacités adaptées afin de contribuer à élargir l'accès au capital pour les grands projets détenus par des Autochtones ainsi que pour d'autres investissements. L'équipe travaillera en étroite collaboration avec Origines RBC.

Les répercussions disproportionnées des enjeux liés au logement sur les communautés autochtones

Selon les données du recensement de 2021, plus d'une personne autochtone sur six vit dans un logement inadéquat nécessitant des réparations majeures à des composantes essentielles comme la plomberie, le chauffage, le câblage électrique ou les fondations structurelles. Par conséquent, les communautés autochtones sont davantage exposées à des risques pour leur santé physique et mentale. De plus, les peuples autochtones représentent une proportion importante de la population en situation d'itinérance au Canada.

Combler l'écart en matière de logement pour les Autochtones et favoriser un développement économique durable exige des investissements dans des projets réalisés sur les terres de réserve en partenariat avec les communautés autochtones. Pour Seven Generations, cela comprend le projet de maisons en rangée səkʷíw, une coentreprise de Seven Generations Capital et de Ntityix Development Corporation, située sur les terres de la Première Nation de Westbank.

Grâce à l'engagement financier de RBC, le fonds pourra poursuivre ses investissements dans des projets réalisés sur des terres autochtones qui visent à contribuer à la réduction du déficit d'offre de logements au Canada, particulièrement dans des marchés caractérisés par une croissance démographique soutenue et une forte demande.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué peut contenir des déclarations prospectives au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les « mesures refuge » (safe harbor) de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter, des déclarations relatives à certains objectifs, à la vision, aux engagements et aux buts de la Banque Royale du Canada (« RBC », « nous », « notre » ou « nos ») et de ses filiales, y compris nos objectifs, notre vision, nos engagements et nos objectifs liés à la réconciliation avec les Autochtones, en réponse à l'appel à l'action 92 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. L'information prospective contenue dans le présent communiqué est fournie dans le but de renseigner nos parties prenantes sur les façons dont nous avons l'intention de gérer la réconciliation avec les Autochtones, ainsi que nos objectifs, visions, engagements et buts connexes ; elle pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

Par leur nature même, les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses et font l'objet d'incertitudes et de risques intrinsèques, généraux et particuliers, pouvant faire que nos prédictions, prévisions, projections, attentes ou conclusions, ainsi que nos visions, nos voies, nos engagements, nos buts et nos objectifs ne se matérialisent pas. Nous recommandons aux lecteurs de ne pas se fier indûment sur nos déclarations prospectives, car un certain nombre de facteurs importants liés au Plan d'action pour la réconciliation de RBC peuvent conduire les résultats réels à différer considérablement de ceux énoncés dans ces déclarations prospectives.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

Origines RBC

Origines RBC regroupe le Bureau de la vérité et de la réconciliation et l'équipe Stratégie, Services bancaires aux Autochtones, de RBC. Guidés par le Plan d'action pour la réconciliation de RBC, nous voulons faire progresser la réconciliation et les droits de la personne en soutenant les communautés, les entreprises et les peuples autochtones par des occasions favorisant la participation économique, le bien-être et le développement durable au sein des communautés, et l'habilitation des générations futures de dirigeants autochtones.

Pour en savoir plus sur le soutien de RBC en faveur d'initiatives autochtones et issues des collectivités par le biais de dons, d'investissements dans la collectivité et d'activités bénévoles des employés, et sur notre Plan d'action pour la réconciliation, allez à rbc.com/autochtones/.

Sept Generations Capital

Seven Generations Capital est une société privée de placement et de développement immobilier soutenue par des investisseurs institutionnels Inspirée par l'ascendance gwich'in et les valeurs de ses fondateurs, elle s'appuie sur les décennies d'expérience et de réussite de Hungerford Properties dans le développement, la gestion et la réalisation de projets immobiliers industriels, résidentiels, de libre-entreposage, de bureaux et de commerce de détail partout au Canada.

Seven Generations Capital soutient le parcours des communautés locales vers l'autodétermination en favorisant l'inclusion financière et le développement de terrains urbains. L'entreprise met l'accent sur l'harmonisation des objectifs environnementaux et sociaux, tout en respectant les savoirs autochtones et les principes de gérance du territoire.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Lara Banlaoi, Communications, RBC, [email protected]

Angela Aydon, vice-présidente, Relations avec les investisseurs et expansion des affaires

Seven Generations Capital

[email protected]

778 945-7881

SOURCE RBC Groupe Financier