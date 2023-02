TORONTO, le 8 févr. 2023 /CNW/ - RBC a annoncé aujourd'hui le versement d'un don de 150 000 $ au Fonds de secours : Séismes en Türkiye et en Syrie de la Croix-Rouge canadienne afin de répondre aux besoins humanitaires immédiats et futurs par suite des tremblements de terre qui ont frappé ces régions lundi dernier.

La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge s'emploient à fournir une aide immédiate ainsi que des efforts de secours continus et à mener des activités de préparation et de résilience dans les régions touchées et aux alentours.

Les personnes qui souhaitent soutenir les efforts de secours sont invitées à faire un don à la Croix-Rouge canadienne, en ligne à l'adresse www.croixrouge.ca, par téléphone au 1 800 418-1111 ou en personne, dans une succursale RBC au Canada, du 8 février au 2 mars 2023.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 95 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

SOURCE RBC Groupe Financier

Renseignements: Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec : Rachel MacLeod, Communications RBC, [email protected]