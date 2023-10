TORONTO, le 12 oct. 2023 /CNW/ - À la suite des récentes attaques terroristes contre Israël, RBC a annoncé aujourd'hui un don initial de 250 000 dollars qui sera réparti entre le Fonds de secours : Crise humanitaire au Moyen-Orient de la Croix-Rouge canadienne et United Jewish Appeal.

Le don fournira de l'aide pour répondre aux besoins humanitaires et de secours immédiats et futurs sur le terrain, y compris pour les interventions vitales, les efforts de secours engagés et d'autres activités humanitaires critiques, selon les besoins. RBC continue d'évaluer d'autres possibilités de soutien en fonction de l'évolution des besoins.

« Ces derniers jours, nous avons entendu des amis, des collègues et des communautés exprimer leur indignation, leur souffrance et leur chagrin face à l'attaque terroriste menée par le Hamas contre Israël. Des gens ont subi des traumatismes dévastateurs, des civils innocents ont perdu la vie, des familles ont été transformées à tout jamais et des communautés proches comme éloignées sont en deuil et craignent ce que leur réserve l'avenir. Ils ont besoin de notre soutien, a déclaré Dave McKay, président et chef de la direction, RBC. Nous sommes horrifiés par les meurtres et les décès de civils et de familles. Nous devons faire front commun pour soutenir l'espoir que nous caressons tous pour cette région dont nous souhaitons qu'elle puisse connaître la paix, panser ses plaies et que les actes violents en disparaissent à jamais. »

Ceux qui souhaitent contribuer aux efforts de secours sont encouragés à faire un don en ligne à www.jewishtoronto.com ou à www.croixrouge.ca. Les succursales de RBC partout au Canada accepteront également les dons à la Croix-Rouge canadienne.

