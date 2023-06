Les jeunes Autochtones du Canada ont un rôle essentiel à jouer pour façonner notre avenir et les aider à poursuivre des études postsecondaires est une priorité

TORONTO, le 14 juin 2023 /CNW/ - RBC a dévoilé aujourd'hui le nom des lauréats 2023 de la Bourse d'études Objectif avenir RBC pour jeunes Autochtones RBC. Les 20 lauréats ont fait preuve d'excellence dans une multitude de disciplines universitaires, comme les soins de la santé, l'ingénierie, les affaires, la sociologie, le droit, la dentisterie, l'éducation, les arts et bien d'autres. Ils sont tous animés du même désir de contribuer au soutien de leurs communautés et de créer un pays plus inclusif et équitable pour les Autochtones.

Cette bourse témoigne de l'engagement continu de RBC à l'égard des jeunes Autochtones qui poursuivent leurs études. Elle reconnaît également leurs excellents résultats scolaires et leur engagement communautaire, facteurs clés de leur réussite et de leurs plans de carrière inspirants.

« Sans contredit, l'avenir des jeunes passe par un accès à l'éducation, dit Mark Beckles, vice-président, Innovation et impact sociaux RBC. Cette bourse, conçue en partenariat avec les communautés autochtones, vise à soutenir le parcours scolaire des universitaires issus de ces communautés. C'est un privilège de découvrir leur histoire et l'effet positif qu'ils ont sur les peuples autochtones et dans leur domaine respectif. »

Selon un rapport à venir de RBC et Culture Foundry, Un potentiel inexploité au Canada, les bourses ne constituent pas le principal facteur de réussite pour les étudiants ni le plus important. Elles n'en demeurent pas moins essentielles, car elles permettent de couvrir certains frais et d'écarter des obstacles à l'éducation. Cela est particulièrement vrai pour les groupes d'étudiants qui sont souvent absents de l'écosystème des bourses d'études, notamment les universitaires autochtones. Ce rapport examine dans quelle mesure les bourses peuvent améliorer l'accès à l'éducation pour les personnes sous-représentées et contribuer à constituer une main-d'œuvre plus forte, plus résiliente et mieux utilisée.

L'excellence en devenir des boursiers 2023 :

Étudiant de troisième année en conception de logiciels et en ingénierie à l'Université Queen's, Tanner Big Canoe comprend toute l'importance que revêt un accès à la technologie quant à l'égalité des chances pour les Autochtones. « Alors que d'autres applications ne tissent pas de liens avec leurs utilisateurs, je souhaite plutôt que la technologie aide à instaurer la confiance au sein des communautés, explique-t-il. J'aimerais visiter diverses communautés, organiser des séances de questions et réponses et inviter des experts-ressources à parler de leur domaine de prédilection. Mon objectif est d'écouter les membres de la communauté afin d'adapter la technologie à leurs besoins particuliers. »

Étudiante en deuxième année au Nunavut Arctic College, Saalia Pijamini est bien consciente de l'effet qu'ont eu la culture, la nourriture traditionnelle et sa communauté dans sa vie et son éducation. « Je veux retourner à Grise Fiord , où j'ai grandi et obtenu mon diplôme d'études secondaires, pour y enseigner et redonner à l'école qui a contribué à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. »

Pour en savoir plus sur les titulaires 2023, consultez Articles RBC et la liste complète des boursiers. Veuillez noter que 20 personnes ont reçu la bourse en 2023 et que cette liste numérique respecte les souhaits d'anonymat des boursiers.

À propos de la Bourse d'études Objectif avenir RBC pour jeunes Autochtones : Depuis 1992, RBC accorde des bourses d'études à des étudiants autochtones afin de les aider à mener à bien leurs études postsecondaires par l'entremise du programme Objectif avenir RBC pour jeunes Autochtones (anciennement Bourses d'études RBC pour Autochtones). La bourse a été mise au point en partenariat avec RBC Royal Eagles, le groupe-ressource de soutien aux nations autochtones de RBC, pour veiller à ce qu'elle réponde aux besoins uniques des jeunes Autochtones à qui elle s'adresse. Cette bourse vise à promouvoir l'égalité des chances en offrant à un plus grand nombre d'étudiants autochtones la stabilité et l'indépendance financière nécessaires pour mener à terme leurs études postsecondaires. À ce jour, plus de 2 millions de dollars ont été versés à 258 jeunes autochtones issus des Premières Nations et des communautés inuites et métisses.

Admissibilité : Jeunes de 15 à 29 ans qui ont le statut d'Indien*, d'Indien non inscrit, d'Inuit ou de Métis, qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada et qui ont soumis une demande dans un établissement d'enseignement postsecondaire agréé ou qui fréquentent actuellement un tel établissement. Ils doivent suivre à temps plein un programme d'études menant à un grade, à un certificat ou à un diplôme reconnu et avoir démontré qu'ils sont aptes à réussir ce programme d'études postsecondaires.

20 bourses par année (d'une valeur pouvant atteindre 10 000 $ par année, pendant une période maximale de quatre ans). Fonds : Les boursiers ont besoin d'un soutien financier pour poursuivre leurs études et la bourse doit servir à financer les frais de scolarité et les autres dépenses d'études du candidat. Les boursiers auront également accès à des ressources supplémentaires sous forme d'occasions de mentorat, de stage ou de réseautage.

Pour soumettre une demande ou pour connaître toutes les conditions d'admissibilité, visitez rbc.com/boursesobjectifavenir.

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 98 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

