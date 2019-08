RBC annonce le départ à la retraite de Doug McGregor, chef de groupe, RBC Capital Markets et RBC Investor & Treasury Services

TORONTO, le 21 août 2019 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY à la Bourse de Toronto et à la New York Stock Exchange) a annoncé aujourd'hui que Doug McGregor, chef de groupe, RBC Capital Markets et RBC Investor & Treasury Services, prendra sa retraite le 31 janvier 2020, après 37 années de service.

« Sous la direction de M. McGregor, RBC Capital Markets a exécuté une stratégie de croissance qui l'a hissée parmi les dix meilleures banques d'investissement au monde et s'est distinguée par son orientation client, ses talents exceptionnels et son approche rigoureuse de la gestion du risque, » a affirmé Dave McKay, chef de la direction de RBC. « M. McGregor quittera l'entreprise après l'avoir positionnée de façon à assurer sa réussite à long terme. Au nom du Conseil d'administration, des actionnaires, des clients et des employés, je tiens à remercier celui qui a profondément marqué RBC. Il a exercé un leadership exemplaire, tant au sein de l'entreprise que dans l'ensemble du secteur, et nous lui souhaitons une retraite des plus heureuses. »

Entré au service de RBC en 1983, M. McGregor y a occupé des postes d'importance croissante pour devenir en 2008 chef de la direction, RBC Capital Markets. De plus, depuis 2012, il est responsable des RBC Investor & Treasury Services.

Le 1er novembre, Derek Neldner, chef mondial, Services de banque d'investissement, RBC Capital Markets deviendra chef de groupe, RBC Capital Markets et intégrera le Groupe de la direction, qui compte les dix cadres relevant de Dave McKay chargés d'établir la stratégie globale de la Banque. Le même jour, M. McGregor sera nommé président du Conseil, RBC Capital Markets, poste qu'il occupera jusqu'à sa retraite.

Arrivé à RBC en 1995, M. Neldner a occupé des postes d'importance croissante au sein des services de banque d'investissement. Auparavant, M. Neldner a occupé les fonctions de chef, Services de banque d'investissement - Canada et Asie-Pacifique, de chef, Énergie, Services de banque d'investissement - Canada et de premier directeur général, Marchés des capitaux participatifs. À titre de chef mondial, Services de banque d'investissement, il est actuellement responsable de certaines des grandes entreprises et institutions clientes les plus importants de l'entreprise. Il a joué un rôle crucial dans le maintien de la position de chef de file de RBC Capital Markets au Canada tout en assurant l'expansion des affaires dans d'importants marchés américains et mondiaux. M. Neldner siège au conseil d'administration de l'organisme The Hospital for Sick Children (SickKids) Foundation et est membre du Cabinet des Grands donateurs de United Way.

« La feuille de route de M. Neldner en matière de leadership et de valeur ajoutée est exceptionnelle, » a déclaré M. McKay. « Sa volonté d'établir de solides relations avec une base de clientèle mondiale ainsi que d'attirer et de maintenir en poste les meilleurs talents, son discernement et sa gestion prudente du risque, lui seront des plus utiles pour diriger cette importante division mondiale et contribuer à l'exécution de la stratégie globale de RBC. »

Par ailleurs, le 1er novembre, Mike Bowick deviendra président, RBC Capital Markets. M. Bowick, qui relèvera de M. Neldner, demeurera responsable des services Marchés mondiaux et Services de trésorerie.

En outre, Doug Guzman, chef de groupe, RBC Wealth Management & Insurance, prendra la tête des RBC Investor & Treasury Services. Francis Jackson, chef de la direction, Investor Services, relèvera de lui. Aucun changement ne sera apporté au processus d'information financière des Investor & Treasury Services.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à plus de 16 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-durabilite.

