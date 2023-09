TORONTO, le 14 sept. 2023 /CNW/ - RBC a annoncé aujourd'hui la nomination de Greg Carmichael au poste de président du Conseil membre de la Haute direction, City National Bank, nomination entrant en vigueur le 2 octobre 2023. M. Carmichael assurera la gouvernance du Conseil d'administration de City National et jouera un rôle de supervision stratégique tandis que l'organisation renforcera sa plateforme pour l'avenir en tant que banque privée et commerciale américaine de premier plan.

« Nous sommes enchantés qu'un dirigeant du calibre de Greg se joigne à City National, et nous sommes convaincus qu'il saura mettre à profit sa feuille de route éloquente et les nombreuses réussites stratégiques, opérationnelles et technologiques qu'il compte à son actif pour contribuer à créer des bases solides pour la croissance future, a déclaré Dave McKay, président et chef de la direction de RBC. City National a connu une période de forte expansion depuis son acquisition par RBC en 2015, et c'est un élément de notre stratégie de croissance à long terme aux États-Unis, qui constituent notre deuxième marché intérieur. Grâce à son approche orientée client et axée sur le numérique, ainsi qu'à ses connaissances exceptionnelles en matière d'exploitation, Greg a en main des atouts essentiels pour stimuler le rendement. »

Professionnel de longue date des services bancaires, Greg Carmichael est très respecté dans le milieu, et le Conseil d'administration de City National tirera profit de sa vaste expérience. Jusqu'à récemment, il occupait le poste de président du Conseil membre de la Haute direction de la Fifth Third Bancorp, une banque de services aux consommateurs qui est la neuvième en importance aux États-Unis ; il y a également occupé les postes de chef de la direction (durant sept ans) et de président (durant dix ans). Au cours de la période où il a été chef de la direction, il a supervisé une croissance substantielle des actifs et établi sa réputation comme dirigeant fortement orienté vers le client et favorisant l'innovation de pointe.

M. Carmichael a une connaissance approfondie de la technologie et de l'exploitation, ayant été chef de l'exploitation de la banque durant neuf ans et chef de l'information de 2003 à 2008. Il a également été chef mondial de l'information d'Emerson Electric et chef de l'information de filiales de General Electric. En reconnaissance du leadership dont il fait preuve pour les questions environnementales, sociales et de gouvernance, ainsi que de son engagement en matière de diversité et d'inclusion, 3BL Media l'a nommé « chef de la direction responsable de l'année » pour 2021. M. Carmichael est titulaire d'un baccalauréat en informatique de l'Université de Dayton et d'une maîtrise en sciences de la Central Michigan University. M. Carmichael relèvera directement de Dave McKay. Kelly Coffey, cheffe de la direction de City National Bank, relèvera de M. Carmichael et continuera de mener à bien la stratégie, d'assurer la direction d'une organisation axée sur le client, d'exécuter les plans opérationnels et de diriger un effectif de 6 600 personnes. M. Carmichael relèvera également de Derek Neldner, chef de la direction et chef de groupe, RBC Marchés des Capitaux, qui est également chef de la direction et président du conseil de RBC U.S. Group Holdings, LLC, la société intermédiaire de portefeuille de RBC aux États-Unis.

« C'est un honneur pour moi de me joindre à City National à un moment aussi important pour cette organisation, qui planifie actuellement la prochaine étape de son parcours, a dit Greg Carmichael. En raison de la qualité de son effectif et des relations exceptionnelles établies avec les clients, et grâce au soutien lié à la force et à l'ampleur de RBC, City National fait montre d'un potentiel stimulant. C'est avec plaisir que je travaillerai avec Mme Coffey et son impressionnante équipe. »

« J'aimerais remercier Doug Guzman, qui, depuis mars 2022, a assumé les fonctions de président du Conseil de City National en plus de son rôle de responsable des activités mondiales de gestion de patrimoine, des activités d'assurances et des services aux investisseurs, a dit M. McKay. Au cours de la période où il a été président du Conseil, Doug a renforcé de façon importante la gouvernance, accroissant l'expertise, l'expérience et la diversité du Conseil. Durant son mandat, City National s'est appuyée davantage sur les forces, l'ampleur et l'expertise de l'ensemble de RBC pour le bénéfice des clients et des employés. »

M. Guzman, chef de groupe, RBC Gestion de patrimoine et RBC Assurances, continuera de faire partie du Conseil d'administration de City National.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 97 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles aux quelque 17 millions de clients que nous comptons au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social .

À propos de City National

City National Bank, qui compte un actif de 96 milliards de dollars, offre des services bancaires ainsi que des services de placement et de fiducie par l'intermédiaire de 69 bureaux, dont 21 centres régionaux à service complet, dans le sud de la Californie, dans la région de la baie de San Francisco, dans le Nevada, à New York, à Nashville, à Atlanta, à Washington, D.C. et à Miami. En outre, l'entreprise et ses sociétés de placement affiliées gèrent ou administrent 98 milliards de dollars d'actifs investis par des clients. City National est une filiale de la Banque Royale du Canada (RBC).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur City National, allez à cnb.com.

Mise en garde au sujet des déclarations prospectives

Le présent communiqué peut contenir des déclarations prospectives au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les « mesures refuge » (safe harbor) de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse peuvent comprendre, mais sans s'y limiter, des déclarations relatives aux futures mesures et aux objectifs de City National Bank. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée afin d'aider les actionnaires et les analystes financiers à comprendre les objectifs, la vision et les buts stratégiques de City National Bank et pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Les mots « croire », « s'attendre à », « viser », « prévoir », « se proposer », « estimer », « objectif », « planifier », « s'efforcer de », « cible » et « projet », de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions semblables, dénotent généralement des déclarations prospectives.

De par leur nature même, les déclarations prospectives nous obligent à formuler des hypothèses et font l'objet d'incertitudes et de risques intrinsèques qui donnent lieu à la possibilité que nos prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions se révèlent inexactes, que nos hypothèses soient incorrectes, que ne se matérialisent pas nos objectifs de rendement financier, environnemental et social ou autres de même que notre vision et nos buts stratégiques, et que nos résultats réels diffèrent de façon significative de ces prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions.

Le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces déclarations, puisque nos résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs de risque. Ces facteurs - dont plusieurs échappent au contrôle de RBC et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir - comprennent : les risques de crédit, de marché, de liquidité et de financement, d'assurance, opérationnels, de conformité à la réglementation (qui pourraient nous assujettir à diverses poursuites pour motifs légaux ou réglementaires pouvant déboucher sur des contraintes réglementaires, des pénalités et des amendes) ; les risques stratégiques, réputationnels, concurrentiels, juridiques et réglementaires et ceux liés aux modèles, les risques systémiques et d'autres risques analysés dans les sections portant sur les risques de notre rapport annuel pour l'exercice financier terminé le 31 octobre 2022 (rapport annuel 2022) et dans la section « Gestion du risque » de notre rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2023, qui présentent tous certains facteurs clés et risques susceptibles d'influer sur nos résultats futurs et notre capacité de prévoir et de gérer efficacement les risques découlant de tous les facteurs susmentionnés.

Nous tenons à préciser que la liste susmentionnée de facteurs de risque n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur nos résultats. Les investisseurs et autres personnes qui se fient à nos déclarations prospectives pour prendre des décisions à notre égard doivent bien tenir compte de ces facteurs et d'autres incertitudes et événements potentiels. Les hypothèses économiques significatives qui sous-tendent les déclarations prospectives de communiqué de presse sont présentées à la rubrique Examen de la conjoncture économique, des marchés et du contexte réglementaire et perspectives et, pour chaque secteur d'exploitation, aux sections Priorités stratégiques et Perspectives du rapport annuel de 2022 de RBC, mises à jour aux rubriques Examen de la conjoncture économique, des marchés et du contexte réglementaire et perspectives du rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2023 de RBC.

Tout énoncé prospectif contenu dans le présent document représente l'opinion de RBC uniquement à la date des présentes. Sauf si la loi l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, que nous pouvons faire ou qui peut être faite pour notre compte à l'occasion.

SOURCE Banque Royale du Canada

Renseignements: Melanie Rockliff, Communications, RBC, [email protected]; Jennifer Harlan, Communications, City National, [email protected]