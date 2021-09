Nadine Ahn deviendra cheffe des finances

Maria Douvas est nommée cheffe des affaires contentieuses et se joindra au Comité de la Haute direction

Neil McLaughlin , chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, assumera un mandat élargi qui inclura RBC Projet Entreprise

TORONTO, le 17 sept. 2021 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX: RY) (NYSE: RY) a annoncé aujourd'hui des nominations importantes au sein de son équipe de direction qui contribueront à accélérer la concrétisation de sa vision guidée par sa raison d'être : compter parmi les institutions financières les plus respectées et les plus florissantes au monde.

Nadine Ahn, première vice-présidente et cheffe, Relations avec les investisseurs et finances, RBC Marchés des Capitaux, deviendra cheffe des finances le 1er novembre 2021. Elle prendra la relève de Rod Bolger, qui quittera RBC après dix ans à la banque. M. Bolger travaillera aux côtés de Mme Ahn pendant sa transition au poste de cheffe des finances. Mme Ahn relèvera de Dave McKay et se joindra au Comité de la Haute direction.

« Au nom de RBC, je tiens à souligner l'apport exceptionnel de Rod Bolger en tant que chef des finances au renforcement des assises financières de RBC, qui permettront à la banque de soutenir la croissance à venir. Il a notamment joué un rôle décisif dans la gestion de la crise de la COVID-19 et l'évolution du groupe Finances dans un cadre réglementaire en pleine évolution, a mentionné Dave McKay, président et chef de la direction de RBC. Au cours de la dernière décennie, M. Bolger s'est distingué en tant que conseiller de confiance et partenaire estimé pour le Groupe de la direction et l'ensemble de l'entreprise. Nous lui offrons nos meilleurs vœux de succès dans ses nouveaux projets. »

Mme Ahn est entrée au service de RBC en 1999 et a occupé des postes d'importance croissante dans les groupes financiers, notamment au sein de Trésorerie générale et de RBC Marchés des Capitaux. Actuellement cheffe, Relations avec les investisseurs, elle assume également la responsabilité mondiale de la gouvernance financière, du contrôle, de l'évaluation et de la gestion du rendement pour la division RBC Marchés des Capitaux. Elle détient le titre de comptable agréé et est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de Toronto.

« Cadre dirigeante talentueuse et stratégique, Nadine Ahn possède une solide expertise dans les domaines de la finance et de la comptabilité. Son savoir-faire nous aidera à poursuivre sur notre lancée et à assurer la réussite de l'entreprise, a souligné M. McKay. Sa compréhension approfondie des stratégies commerciales mondiales de RBC à titre de cheffe, Relations avec les investisseurs, lui sera un atout précieux lorsqu'elle assumera le rôle de cheffe des finances et siégera au Comité de la Haute direction. »

Maria Douvas, vice-présidente directrice et conseillère générale, a été nommée cheffe des affaires contentieuses avec prise d'effet immédiate. Elle relèvera de M. McKay et se joindra au Comité de la Haute direction.

Mme Douvas s'est jointe à RBC en 2016 et a assumé des fonctions de plus en plus importantes, notamment à titre de cheffe mondiale, Affaires contentieuses et droit du travail, et de conseillère générale aux États-Unis. Avant de se joindre à RBC, Mme Douvas a été associée au sein d'un cabinet d'avocats international de premier plan et procureure fédérale au bureau du procureur des États-Unis.

« J'ai le plaisir d'accueillir Maria Douvas au Comité de la Haute direction de RBC. Véritable leader et conseillère de confiance, Mme Douvas apporte une vision internationale et une expertise juridique et réglementaire approfondie dans nos principaux marchés. Le cadre opérationnel dans lequel nous évoluons étant de plus en plus complexe, nous pourrons compter sur ses perspectives uniques pour assurer notre réussite », a souligné M. McKay.

Mike Dobbins, chef de groupe, RBC Projet Entreprise et expansion, a décidé de quitter RBC le 1er novembre 2021 après plus d'une décennie au sein de l'entreprise.

« Au fil des ans, M. Dobbins a contribué grandement à la réussite de RBC, notamment par le rôle qu'il a joué dans l'acquisition de City National Bank, le lancement de RBC Projet Entreprise et l'expansion du partenariat stratégique de RBC avec de nombreuses marques canadiennes de premier plan, a dit M. McKay. Au nom de RBC, je lui souhaite tous mes vœux de succès et le remercie de ses conseils stratégiques durant toutes ces années et de ses nombreuses contributions à la prospérité de RBC. »

Neil McLaughlin, chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, assumera la responsabilité de RBC Projet Entreprise, la stratégie unique de RBC qui va au-delà des services bancaires pour offrir une valeur ajoutée aux clients. Ce changement permettra à RBC d'accélérer et d'appliquer à plus grande échelle sa stratégie de partenariat, qui vise à réinventer le rôle que la banque joue dans la vie des clients, et de tirer parti de l'élan actuel des stratégies d'acquisition de RBC Projet Entreprise visant les consommateurs et les petites entreprises, y compris la création de nouveaux services en vue de préparer une croissance future.

M. McLaughlin assumera également la responsabilité de RBC Bank. Quant à Mme Ahn, elle deviendra responsable du secteur Expansion.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 88 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social .

SOURCE Banque Royale du Canada

Renseignements: Personne-ressource, médias : Amy Cairncross, première vice-présidente, Communications, [email protected]; Personne-ressource, relations avec les investisseurs : Asim Imran, vice-président, Relations avec les investisseurs, [email protected]

Liens connexes

https://www.rbc.com/