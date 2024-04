RBC nomme Katherine Gibson à titre de cheffe des finances par intérim après le départ de Nadine Ahn

TORONTO, le 5 avril 2024 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX : RY) et (NYSE : RY) a annoncé aujourd'hui la nomination de Katherine Gibson à titre de cheffe des finances par intérim. Elle succède à Nadine Ahn, qui a été congédiée par RBC plus tôt aujourd'hui, avec prise d'effet immédiate.

RBC a été récemment mise au courant d'allégations visant Mme Ahn et a dès lors lancé un examen interne et embauché des conseillers juridiques externes pour enquêter. L'enquête a permis d'établir que Mme Ahn avait violé le Code de déontologie de RBC puisqu'elle entretenait une relation personnelle étroite non divulguée avec un autre membre du personnel, ce qui a mené à un traitement préférentiel de ce membre du personnel, y compris une promotion et des augmentations de rémunération. En conséquence, les deux personnes ont été congédiées.

L'enquête n'a révélé aucune preuve d'une conduite de la part de l'ancienne cheffe des finances ou de cet autre membre du personnel relativement aux états financiers publiés antérieurement de la banque, à la stratégie de RBC ou à son rendement financier ou commercial.

Mme Gibson a été nommée cheffe des finances par intérim pendant le processus de recherche. Dirigeante respectée et expérimentée à l'emploi de la banque depuis 22 ans, plus récemment à titre de première vice-présidente, Finances et contrôleuse, Mme Gibson est largement considérée comme une conseillère de confiance qui possède une solide capacité d'analyse et de gouvernance.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme Gibson mettra à profit sa vaste expérience diversifiée en matière de gestion d'équipes mondiales et d'importantes initiatives stratégiques d'entreprise, y compris une compréhension approfondie des priorités d'affaires et des possibilités de croissance dans plusieurs domaines de la banque.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 94 000+ employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir‑faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 17 millions de clients au Canada, aux États‑Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivite-impact-social.

SOURCE Banque Royale du Canada

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Gillian McArdle, [email protected]