Rayonnement de la culture québécoise - 300 000 $ au Festif! pour faire rayonner la musique québécoise à l'école

QUÉBEC, le 4 avril 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Émilie Foster, annoncent l'investissement de 300 000 $ pour le projet de spectacles en milieu scolaire Le Festif! à l'école. Cette série de rencontres permettra de faire rayonner la chanson québécoise pendant l'année scolaire 2022-2023 auprès des jeunes du primaire et du secondaire.

Très connu dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré, l'organisme Le Festif! souhaite redonner à sa communauté et sensibiliser les jeunes du Québec à l'importance d'appuyer la musique québécoise. Grâce à ce soutien financier, le volet scolaire du Festif! permettra à 14 artistes de visiter 70 écoles dans 12 régions du Québec, dont les régions de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, des Laurentides, de Lanaudière, de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Gaspésie, pour ainsi joindre un grand nombre d'élèves. Le projet vise à développer l'intérêt des jeunes pour la musique québécoise.

Ce nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et le Festif! est complémentaire au programme La culture à l'école. En effet, les élèves pourront compter sur des ateliers et des spectacles axés sur la musique québécoise en plus des activités du programme qui sont tournées notamment vers les arts de la scène et les musées.

Citations

« Il est primordial pour notre gouvernement de faciliter l'accès à la culture. C'est pourquoi nous finançons des initiatives, tel le projet du Festif!, qui offrent des occasions uniques pour les jeunes en région éloignée de recevoir des artistes québécois dans leurs écoles. Ces rencontres permettront de sensibiliser les jeunes à la richesse de la musique québécoise en plus de leur offrir des spectacles de musique en milieu scolaire. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« La réussite éducative est tributaire d'une multitude de facteurs, dont le plaisir que les élèves ont à se rendre sur leur lieu d'apprentissage. En ce sens, l'apport culturel peut servir de catalyseur et représenter une source inestimable de motivation dans leur réussite scolaire ainsi que générer un sentiment d'appartenance. Cette brillante initiative aura assurément des répercussions positives pour un très grand nombre d'élèves, la musique étant une source d'émerveillement. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Le Festif! est bien connu chez nous dans Charlevoix et je suis très fière que notre gouvernement participe à faire connaître ses initiatives dans toutes les régions du Québec! Nos investissements dans ces rencontres permettront aux jeunes de se familiariser avec le métier d'auteur-compositeur-interprète et, qui sait, de devenir notre relève culturelle. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Nous avons toujours cru au potentiel du Festif! à l'école et souhaitions pouvoir nous donner les moyens de visiter l'ensemble du Québec. Ce financement nous permettra de pratiquement doubler le nombre d'écoles visitées et de nous étendre dans plusieurs régions éloignées souvent oubliées dans les tournées culturelles. Nous sommes à même de constater l'effet considérable de moments musicaux comme Le Festif! à l'école auprès des jeunes. »

Clément Turgeon, directeur général et artistique du Festif!

Faits saillants

L'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise du ministère de la Culture et des Communications a été lancé en octobre 2021. Il vise à soutenir les initiatives promotionnelles collectives à grand déploiement de même que les projets d'envergure contribuant au développement et au rayonnement de la culture québécoise et de son offre, partout sur le territoire.

L'aide financière annoncée aujourd'hui est accordée dans le cadre de cet appel de projets, sous le volet qui vise le développement et la production d'activités d'envergure participant à la reconnaissance ou la valorisation de la culture québécoise.

Au total, ce sont 14 projets soutenus, dans le cadre d'un investissement de plus de 6,3 M$, qui commenceront à se déployer dès l'été 2022. D'autres annonces suivront à ce sujet.

