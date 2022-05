Rayonnement de la culture québécoise - 280 000 $ pour promouvoir les bibliothèques publiques

QUÉBEC, le 4 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce un investissement de 280 000 $ pour soutenir une stratégie de promotion, élaborée en partenariat avec l'Association des bibliothèques publiques du Québec, qui vise à favoriser la fréquentation des bibliothèques. Cet investissement permettra également d'organiser le concours Gagnez à découvrir votre biblio! qui sera déployé à travers le Québec pour inciter la population à se rendre dans les bibliothèques.

Ce projet contribuera à la valorisation de la lecture, du livre québécois et des bibliothèques publiques du Québec. Partout au Québec, des porte-paroles vedettes participeront à la promotion du concours, qui se tiendra entre janvier et mars 2023. Une campagne publicitaire permettra de faire connaître le concours de façon locale, régionale et provinciale. Les gagnants remporteront des produits culturels québécois.

Cette initiative s'inscrit dans la mission de l'Association des bibliothèques publiques du Québec qui est de sensibiliser la population à l'importance d'un service de bibliothèque de qualité pour un accès démocratique et universel au savoir et à la culture. La stratégie de promotion est réalisée en collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec (société d'État sous la responsabilité de la ministre de la Culture et des Communications), Bibliopresto et le Réseau BIBLIO. L'engagement de ces partenaires témoigne de l'unanimité entourant ce projet, qui contribuera au rayonnement des écrivaines et écrivains du Québec ainsi que de leurs livres. Un plus grand nombre de Québécoises et Québécois pourront ainsi les découvrir sur les rayons des bibliothèques publiques.

« Favoriser l'accès à la culture et donner le goût de la lecture sont des priorités pour notre gouvernement. Il est tellement important de faire découvrir nos bibliothèques publiques ainsi que la multitude de produits et de services qu'elles offrent. Nous avons de quoi être fiers de notre réseau. Je tiens à remercier l'Association des bibliothèques publiques du Québec et ses partenaires pour leur contribution à la promotion de la littérature québécoise et à la vie culturelle dans toutes les régions du Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Les bibliothèques publiques sont non seulement des lieux de savoir essentiels, mais également de véritables alliées dans la réussite éducative de nos jeunes. Je suis heureux de cette initiative qui valorise le plaisir de lire et d'apprendre. Ces endroits qui forment le cœur culturel de plusieurs communautés contribuent à consolider l'habitude de la lecture chez les élèves, grâce notamment à leur accessibilité. Je salue cet investissement de notre gouvernement, qui aura un effet bénéfique sur la fréquentation des bibliothèques par nos jeunes à la grandeur du Québec. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Après deux années de pandémie au cours desquelles les bibliothèques ont développé divers moyens de rester en contact avec leurs abonnés, cette campagne nous offrira une occasion unique de promouvoir nos services, de favoriser le retour de nos abonnés, de valoriser la lecture et d'encourager la fréquentation de ces lieux culturels que sont les bibliothèques publiques du Québec. »

Denis Chouinard, président de l'Association des bibliothèques publiques du Québec

Faits saillants

L'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise vise à soutenir les initiatives promotionnelles collectives à grand déploiement de même que les projets d'envergure contribuant au développement et au rayonnement de la culture québécoise et de son offre, partout sur le territoire.

L'aide financière annoncée aujourd'hui est accordée dans le cadre de cet appel de projets, sous le volet qui vise le développement et le déploiement de stratégies de promotion collectives.

Au total, 14 projets sont soutenus, dans le cadre d'un investissement de plus de 6,3 M$, et commenceront à se déployer dès l'été 2022. D'autres annonces suivront à ce sujet.

