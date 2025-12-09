Rayonnement de la culture : l'intelligence artificielle au service de la découvrabilité des contenus francophones

QUÉBEC, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce son soutien à TV5 pour la réalisation d'un projet visant à favoriser la découvrabilité de ses contenus francophones. Le projet d'intelligence de données, qui en est à sa deuxième phase, utilisera notamment des outils d'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience utilisateur.

Le gouvernement du Québec versera un peu plus de 336 000 $ à TV5 pour la réalisation du projet, qui verra le jour au cours des prochains mois. Cette aide financière vise notamment à renforcer la pertinence et la qualité des recommandations, afin que les utilisateurs puissent être en contact avec les contenus qui les intéressent. Pour y arriver, TV5 mise sur l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle tels que le grand modèle de langage (Large Language Model), l'apprentissage automatique (machine learning) ou le scoring presque en temps réel.

Rappelons qu'en mai 2024, le gouvernement du Québec a octroyé à TV5 un peu plus de 458 000 $ pour la première phase de son projet d'intelligence de données. Ce financement a permis au média de renforcer sa stratégie de diffusion numérique, en développant une approche centrée sur l'analyse des comportements de son public, afin d'optimiser l'acquisition et la fidélisation des audiences, tout en favorisant la découverte de ses contenus. Cette approche s'inscrit également dans un objectif de diversification et de croissance des revenus liés à la diffusion en ligne.

Citation

« Ce projet innovant contribuera assurément à améliorer la découvrabilité des contenus de TV5 pour l'ensemble de la francophonie. Nous avons ici une occasion de mettre l'intelligence artificielle au service de la création et de nos cultures francophones. Alors, saisissons-la. Je suis très fier de cet ambitieux projet qui donne les outils nécessaires à ce diffuseur pour faire rayonner les productions québécoises et de la francophonie, tout en lui permettant de se démarquer dans l'écosystème numérique et face aux plateformes étrangères. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

La découvrabilité d'un contenu fait référence à sa disponibilité en ligne et à sa capacité à être repéré parmi un vaste ensemble d'autres contenus, notamment par une personne qui n'en faisait pas précisément la recherche.

Le versement de l'aide financière se divise ainsi : 268 900 $ pour l'année financière 2025-2026 et 67 370 $ pour l'exercice financier 2026-2027.

