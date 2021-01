Raymond James renforce son engagement vis-à-vis du secteur canadien de l'énergie

Stephen Woima se joint à l'équipe des Services bancaires d'investissement liés au secteur de l'énergie, à Calgary

CALGARY, AB, le 11 janv. 2021 /CNW/ - Raymond James Ltée, la branche canadienne de la société de courtage nord-américaine Raymond James Financial Inc., a annoncé aujourd'hui la venue de M. Stephen Woima, expert chevronné de l'industrie énergétique au sein de l'équipe des Services bancaires d'investissement liés au secteur de l'énergie situés à Calgary. Il occupera le poste de directeur, responsable des acquisitions et des cessions, au Canada. M. Woima supervisera les activités de la firme concernant les stratégies d'acquisitions et de cessions des sociétés canadiennes dans le secteur de l'énergie, avec pour objectif d'intégrer totalement les capacités transfrontalières de la firme en rapport aux marchés des capitaux, au Canada et aux États-Unis.

« Stephen est un leader très respecté dans le monde des affaires grâce à sa vaste expérience en matière d'acquisitions et de cessions. Il représente un ajout important à notre brillante équipe des Services bancaires d'investissement dans le secteur de l'énergie », déclare M. Dion Degrand, directeur général et chef des Services bancaires d'investissement liés aux secteurs canadiens du pétrole et du gaz chez Raymond James Ltée. « Son expertise dans le domaine du pétrole et du gaz est très vaste, car il compte plus de 25 ans d'expérience. Tout au long de sa carrière, il a fait des recommandations sur un ensemble impressionnant d'opérations, allant de la vente d'actifs d'entreprises à la vente de sociétés, en passant par les acquisitions et les coentreprises. La venue de Steve renforce tout de suite nos capacités, car grâce à lui, viennent s'ajouter à nos prestations des services chevronnés de soutien technique en matière d'acquisitions et de cessions à l'intention de nos clients à Calgary et sur l'ensemble du secteur pétrolier et gazier au pays. »

Avant de se joindre à Raymond James, M. Woima a travaillé pour le compte d'une importante société internationale de courtage en valeurs mobilières. Il dirigeait une équipe chargée de tous les services-conseils en matière d'acquisitions et de cessions à l'échelle canadienne et de certaines opérations transfrontalières. Auparavant, il était responsable d'acquisitions et de cessions au sein d'une petite société de courtage en placement spécialisée dans le secteur de l'énergie, située à Calgary. Après avoir obtenu un baccalauréat ès sciences en géologie de l'Université de Calgary en 1992, il a fait carrière dans des sociétés pétrolières et gazières en occupant graduellement des postes de plus en plus importants. Il s'est ensuite spécialisé dans les Services bancaires d'investissement liés aux acquisitions et aux cessions. M. Woima est aussi diplômé du programme Executive MBA Americas, partenariat entre les universités Cornell et Queen's, à l'issue duquel il a obtenu deux MBA de ces deux universités.

« Je suis ravi de pouvoir faire partie d'une firme qui est non seulement engagée vis-à-vis du secteur pétrolier et gazier, mais qui étend aussi ses activités dans ces domaines », affirme M. Woima. « La plateforme de Raymond James, unique en son genre, offre aux clients institutionnels canadiens des capacités de premier plan pour répondre à une grande variété de leurs besoins liés aux marchés des capitaux, et ce, des deux côtés de la frontière. Ce mélange d'expertise à l'échelle locale et de solutions d'envergure internationale est un atout efficace pour les clients des secteurs canadiens du pétrole et du gaz. »

L'équipe des Services bancaires d'investissement de Raymond James compte plus de 350 preneurs fermes en Amérique du Nord et en Europe. Elle offre une gamme complète de services liés aux marchés des capitaux et possède une expertise solide en matière de fusion et acquisition, d'émissions publiques, de placements privés en titres de capitaux propres et de placements par emprunt. Ses services d'expert comprennent les conseils sur les fusions, les acquisitions et les cessions, l'exécution de fusions, d'acquisitions et de cessions, l'établissement d'attestations d'équité, les évaluations et la défense liée à des courses aux procurations.

Raymond James, l'une des principales firmes de courtage en valeurs mobilières indépendantes en Amérique du Nord, propose une gamme complète de produits et de services professionnels de placement, y compris : services en gestion de patrimoine aux clients privés, services de planification financière et successorale, gestion de portefeuille, assurance, services fiduciaires, analyse de titres, services bancaires d'investissement et ventes et négociations institutionnelles. Grâce à son réseau d'environ 8 200 conseillers et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, Raymond James gère plus de 930 milliards de dollars américains en actifs clients. Cette firme compte aussi plus de 76 analystes financiers couvrant plus de 1 100 sociétés au Canada, aux États-Unis et dans le monde.

Bureaux internationaux des Services bancaires d'investissement de Raymond James

Atlanta | Baltimore | Boston | Calgary | Chicago | Dallas | Denver | Frankfort

Greater Washington, D.C. | Houston | London | Memphis | Menlo Park | Munich | Nashville

New York | Raleigh | San Francisco | St. Petersburg | Toronto | Vancouver

SOURCE Raymond James Ltée

Renseignements: Peter Kahnert, vice-président principal, Communications d'entreprise et marketing, (416) 777-7052, [email protected]

Liens connexes

http://www.raymondjames.ca