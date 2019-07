Raymond James renforce sa recherche liée aux secteurs des soins de santé, de la biotechnologie et du cannabis. Rahul Sarugaser se joint à son équipe canadienne

TORONTO, le 11 juill. 2019 /CNW/ - Raymond James Ltée, la branche canadienne de la société de courtage nord-américaine Raymond James Financial Inc., a annoncé aujourd'hui la venue de Rahul Sarugaser au sein de son équipe de recherche sur les actions canadiennes, à titre de directeur général, analyste en recherche sur les actions, secteurs des soins de santé, de la biotechnologie et du cannabis.



« La grande expertise de Rahul en rapport au secteur médical combinée à l'analyse financière est un très grand atout pour ce rôle important », a déclaré Daryl Swetlishoff, chef de la recherche chez Raymond James Ltée. « Notre priorité sera de couvrir les firmes canadiennes axées sur la croissance qui sont en quête de solutions médicales avancées dans les domaines de la biotechnologie, des soins de santé, du bien-être, des appareils médicaux et du cannabis. »



Rahul détient un Ph. D., une maîtrise ès sciences appliquées en ingénierie biomédicale de l'Université de Toronto et un MBA de l'Université d'Oxford.



Aux côtés de Rahul, se joint aussi Michael Freeman, adjoint en recherche sur les actions. Michael détient une maîtrise ès sciences appliquées en ingénierie chimique de l'Université de Toronto et possède une vaste expérience dans le secteur de l'ingénierie et de la biotechnologie.



Raymond James est bien positionnée dans le secteur des soins de santé en Amérique du Nord grâce à son équipe de 45 preneurs fermes et de 15 analystes en recherche couvrant plus de 260 sociétés du secteur des soins de santé. « À l'heure des transformations technologiques et des découvertes scientifiques révolutionnaires, le secteur des soins de santé évolue rapidement », a affirmé Rahul Sarugaser. « Établir un partenariat avec l'équipe performante spécialisée dans les soins de santé de Raymond James donne l'occasion excitante de découvrir des idées de placement différenciées pour nos clients investisseurs, tant au niveau institutionnel que privé. »



Raymond James est une société de courtage de plein exercice indépendante, chef de file en Amérique du Nord, qui offre une vaste gamme de services et de produits en matière de placements professionnels comprenant, entre autres : des services de gestion privée, des services de planification financière et successorale, la gestion de portefeuille, l'assurance, la recherche sur les titres de participation, les services bancaires d'investissement et les services de ventes et de négociation institutionnelles. Grâce à son réseau d'environ 7 900 conseillers au Canada, aux États-Unis et dans les importants centres internationaux, Raymond James gère plus de 796 milliards de dollars américains en actifs clients sous gestion. Cette firme compte aussi plus de 65 analystes en recherche couvrant plus de 1 300 sociétés au Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale.



SOURCE Raymond James Ltée

Renseignements: Peter Kahnert, vice-président principal, Communications d'entreprise et marketing, (416) 777-7052, peter.kahnert@raymondjames.ca

Related Links

http://www.raymondjames.ca