TORONTO, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Jamie Coulter, chef de la direction de Raymond James Ltée, et quelques collègues se sont joints à Rizwan Awan, chef des Marchés TMX, Produits et services, et président, Négociation d'actions, Bourse de Toronto, pour ouvrir les marchés et souligner la réalisation de la fusion de Fiducie Raymond James (Canada) (« Fiducie RJ ») et de Solus Trust Company Limited (« STCL »).

Raymond James Opens the Market Tuesday, September 19, 2023

L'entité issue du regroupement, qui exercera ses activités sous la dénomination « Compagnie Trust Solus » (une filiale de Raymond James), crée la plus grande société de fiducie indépendante au Canada et ajoute considérablement à la capacité de la société d'offrir des solutions fiduciaires et de planification successorale indépendantes de grande qualité, dans tout le pays, par l'intermédiaire d'une équipe de professionnels des services successoraux et fiduciaires.

Publicité commanditée par CNW. Pour plus d'informations, visitez www.newswire.ca.

SOURCE Toronto Stock Exchange

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : MIKE HOPE, [email protected]