Raymond James Ltée nomme Jennifer Hodgson à la tête des opérations de fiducie au Canada

TORONTO, le 22 sept. 2020 /CNW/ - Raymond James Ltée, la filiale canadienne de la firme nord-américaine de courtage en valeurs mobilières Raymond James Financial Inc., a annoncé aujourd'hui que Jennifer Hodgson, CFA, se joindra à la firme en qualité de chef de la direction de Fiducie (Canada) le 28 septembre 2020. Mme Hodgson supervisera depuis Montréal toutes les activités fiduciaires de la firme à l'échelle nationale, y compris Fiducie Raymond James (Québec) Ltée.



« Nous sommes ravis d'accueillir Jennifer à la tête du programme des services fiduciaires de Raymond James au Canada », a déclaré Paul Allison, président et chef de la direction de Raymond James Ltée. « Elle s'est forgé une solide réputation dans son travail auprès des conseillers et des gestionnaires de portefeuille dans le but de compléter leur gamme de services principaux en gestion de patrimoine à l'aide de solutions dans les domaines des successions, de la fiducie et des mandats, au profit des particuliers et des familles ».



Jennifer a été directrice régionale des opérations fiduciaires au Québec et pour l'Est du Canada pour le compte de la Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (Trust ScotiaMD). Auparavant, elle a travaillé au sein de RBC Gestion de patrimoine dans le domaine des successions et de la fiducie.



Raymond James est devenue la première société indépendante de courtage de plein exercice au Canada à offrir des services fiduciaires intégrés à l'échelle nationale après la création de Fiducie Raymond James (Canada) en mai de cette année. Avant cette date, la firme a établi une présence dans le domaine fiduciaire au Québec à l'automne de 2019 après la création de Fiducie Raymond James (Québec) Ltée.



« Élargir notre capacité à offrir des solutions globales en matière de gestion de patrimoine pour les particuliers à valeur nette élevée et les membres de leur famille est un élément important de nos priorités », explique M. Allison. « Nos clients recherchent une réponse à une vaste gamme de besoins, parmi lesquels figurent, entre autres : les règlements successoraux avantageux du point de vue fiscal, l'administration de fiducies et le besoin lié aux procurations ou aux services de mandats. Sous la direction de Jennifer, nous avons la conviction que nous offrirons des solutions d'une grande force, par l'entremise de Fiducie Raymond James (Canada). »



Née à Montréal, Mme Hodgson est bilingue. Elle est titulaire d'un baccalauréat en économie de l'Université Concordia. Elle détient aussi un titre professionnel relatif à la fiducie de l'Institut des banquiers canadiens ainsi que le titre de TEP de la Society of Estate and Trust Practitioners.



« Je suis enthousiaste à l'idée de me joindre à Raymond James et je suis impatiente d'élargir le programme des services fiduciaires au profit des clients et des conseillers de Raymond James au pays », déclare Mme Hodgson. « Grâce à l'équipe actuelle composée de professionnels de haut niveau dans le domaine fiduciaire, nous ajouterons des agents de fiducie dans les marchés régionaux importants et nous avons hâte d'offrir des solutions fiduciaires de premier plan aux clients de Raymond James partout au pays. »

