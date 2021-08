TORONTO, le 26 août 2021 /CNW/ - Raymond James Ltée, filiale canadienne de la société de courtage Raymond James Financial Inc., a annoncé la nomination de Karen Hoffmann et d'Eddie Leschiutta aux conseils d'administration de Fiducie Raymond James (Canada) et de Fiducie Raymond James (Québec) Ltée, à titre d'administrateurs indépendants, à partir du 26 août 2021.

Karen Hoffmann (Vancouver), qui détient un diplôme en droit de l'Université d'Ottawa, compte plus de 30 ans d'expérience dans des postes de haute direction au sein de firmes dans les domaines de la finance et de la fiducie, dont 18 années à occuper de nombreux postes à responsabilités chez Vancity Credit Union et 12 années chez Royal Trust.

Eddie Leschiutta (Montréal) est un associé à la retraite de Deloitte qui compte plus de 40 ans d'expérience dans les domaines de l'audit et des services-conseils auprès de sociétés canadiennes et internationales. Il a occupé les fonctions de directeur général international des services d'audit, associé directeur de la gestion des risques pour les entreprises au Canada. M. Leschiutta a également été président du comité de l'audit et du risque.

« Notre priorité est de continuer à élargir la diversité et l'expertise régionale de notre conseil d'administration afin d'être mieux au service de nos principaux marchés, des clients de Raymond James Ltée et des membres de leur famille au pays », déclare Lloyd Costley, chef de l'exploitation, chef de la gestion des risques de Raymond James Ltée et président du conseil d'administration de Fiducie Raymond James. « L'arrivée de professionnels chevronnés comme Eddie et Karen au sein d'une équipe déjà robuste fait que nous sommes bien positionnés pour agir selon les normes de gouvernance les plus rigoureuses, tout en proposant d'excellents services fiduciaires personnels à nos conseillers(-ères) en placement et à leurs clients. »

En plus de ces nominations, la firme a annoncé sa décision de faire correspondre à l'identique les conseils de Fiducie Raymond James (Canada) et de Fiducie Raymond James (Québec) Ltée. Par conséquent, un seul groupe de membres du conseil d'administration et de la direction seront responsables des deux entités à la fois, de façon à renforcer l'efficacité et la supervision des fiducies sous l'égide d'un seul conseil.

En 2019, Raymond James Ltée est devenue la première société de courtage indépendante à se lancer dans des activités de fiducie au pays. Ces activités ont démarré comme une opération fiduciaire au Québec en mai 2019, après la création de Fiducie Raymond James (Québec) Ltée. Par la suite, elles se sont étendues à d'autres provinces, après la création de l'entité au niveau fédéral, Fiducie Raymond James (Canada).

« Par l'entremise de nos conseillers(-ères), nous nous efforçons d'offrir toute la gamme complète des services fiduciaires, qu'il s'agisse de la planification successorale, des services liés aux liquidateurs, en passant par les services liés aux fiduciaires et les services liés aux procurations. Notre but est d'offrir une gestion de patrimoine globale aux clients », affirme Jennifer Hodgson, présidente et chef de direction de Fiducie Raymond James et membre du conseil d'administration. « La nouvelle structure de notre conseil incorpore l'expertise de nos administrateurs externes avec celle de notre équipe de la haute direction, de façon à ce que nous continuions à bâtir ces importantes activités professionnelles. »

