Tina exerce ses fonctions à notre succursale d'entreprise de Calgary, en Alberta, et son équipe se nomme Eighth Avenue Private Wealth Management. Vice-présidente principale et gestionnaire de portefeuille, elle a obtenu en un temps record le titre très convoité de gestionnaire de placements agréée et celui de Fellow de Canadian Securities Institute. Elle s'est classée parmi les 41 premières personnes au plus haut rendement de la firme en 2019. Tina est aussi inscrite en tant que conseillère en placement qui peut offrir des services transfrontaliers auprès des citoyens canadiens et américains.

Très engagée envers la communauté, Tina prend part à de nombreuses initiatives caritatives; elle est la force directrice de plusieurs initiatives philanthropiques : elle est depuis très longtemps bénévole actionnariale à un comité du Stampede de Calgary. Elle a coprésidé et coparrainé le gala Taste of Home du manoir Ronald McDonald pendant ces trois dernières années : plus de 750 000 $ de fonds ont été réunis. Elle fait du bénévolat très activement pour le compte du manoir Ronald McDonald. Dans le cadre de son action au sein du programme de mentorat de Harry G. Schaefer à la Mount Royal University, Tina aide les autres à se perfectionner et elle fait la différence dans la vie des jeunes femmes auprès de qui elle fait du mentorat.

« Tina fait preuve d'un engagement extraordinaire envers ses clients et à l'égard de certaines causes au sein de sa communauté. Elle mérite vraiment ce prix Femme de distinction de cette année. Je la félicite et trouve tout ce qu'elle fait remarquable », déclare Andrea Linger, directrice de la Gestion des pratiques et du Réseau des conseillères canadiennes.



Tina croit que le fait de promouvoir l'avancement des femmes et celui des personnes marginalisées par la société est très important et elle veut montrer l'exemple à ses enfants et dans sa communauté. Elle fait partie du comité CV&Me du Libin Cardiovascular Institute qui promeut la santé cardiaque des femmes. Tina s'est faite la championne du projet Fashion Forward en siégeant à un comité, visant à appuyer HomeFront, organisme sans but lucratif dont la mission est de lutter contre la violence conjugale à Calgary. Plus récemment, Tina a descendu en rappel le Sheraton Eau Claire pour collecter des fonds au profit de « Fais un vœu » en l'honneur de tous les enfants qui font preuve de courage au quotidien. Tina croit que toute notre force vient de notre for intérieur et que nous devrions avant tout être notre propre héros.



Tina est aussi membre du comité consultatif de la Fondation Raymond James Canada et du Conseil des conseillères du Canada qui crée et met sur pied des programmes visant à la croissance des activités des conseillères en placement et à leur avancement professionnel. Elle aide bénévolement les clients à créer une tradition de la bienfaisance. Elle a été la première à recevoir le Prix des leaders de la communauté de la Fondation Raymond James Canada.



« C'est un honneur de recevoir ce prix. Je prends plaisir à aider et à soutenir les gens et notre communauté ici à Calgary », explique Tina Chow. Le prix Femme de distinction est décerné aux conseillères chez Raymond James dont les contributions sont exceptionnelles tant du point de vue professionnel que personnel. Ce prix a été créé pour honorer les femmes ayant une influence dans le monde de la finance et qui font la différence dans leur communauté. La haute direction décide de la nomination à ce prix, lequel est remis pendant le Colloque annuel des femmes.



« Il ne fait aucun doute que Tina est une femme de distinction », affirme Jamie Coulter, vice-président directeur, chef de la gestion de patrimoine. « Elle s'efforce constamment de donner le meilleur d'elle-même et d'aider les autres. »



Le Colloque annuel des femmes rassemble des femmes aux parcours professionnels variés dans le monde de la finance, venant de partout au pays. Il se déroule pendant trois jours et offre une riche expérience aux conseillères en placement, lesquelles en sont toutes à des étapes différentes de leur carrière. Ce colloque offre matière à réflexion, de la formation continue et bien d'autres choses encore.



