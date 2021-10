« Trixie est inspirante! Son approche dans tout ce qu'elle entreprend est celle de la compassion et du dévouement, que ce soit pour ses clients, les membres de son équipe ou sa communauté. Trixie mérite pleinement le Prix Raymond James Femme de distinction de cette année. Je la félicite pour ce prix bien mérité », déclare Andrea Linger, vice-présidente adjointe, directrice de la Gestion des pratiques et du Réseau des conseillères canadiennes.

Trixie est à l'origine de maintes initiatives philanthropiques au sein de sa communauté et au-delà. Elle est aussi membre du Comité consultatif de la Fondation Raymond James Canada. Trixie est membre du Comité de ressource des Little Warriors et c'est la cinquième fois qu'elle parraine le dîner-causerie annuel BE BRAVE des Little Warriors, en réunissant des fonds et en sensibilisant les gens sur les violences sexuelles à l'encontre des enfants. Elle soutient activement le refuge pour femmes, Lurana Women's Shelter, lors de ses événements Soup Sisters.

Depuis le début de la pandémie de la COVID, elle est novatrice dans sa façon de créer des liens et de l'amusement avec ses clients en organisant des cours de cuisine avec sa mère et sa fille. Ces événements suscitent beaucoup d'enthousiasme et aident beaucoup de gens à surmonter l'isolement et la solitude. La célébration de ses 20 ans de services dans l'industrie des services financiers a représenté un défi, mais Trixie en a profité pour en faire un événement d'appréciation de ses clients pendant 20 semaines au cours desquelles elle a donné à ses clients des cadeaux achetés chaque semaine dans des commerces locaux.



« Recevoir ce prix me semble surréel, formidable et me rend humble tout à la fois. Cette année a été marquée par des bas et des hauts pour moi (comme pour tant d'autres) et je suis reconnaissante d'avoir reçu ce prix soulignant mes efforts et mes réalisations. Je suis privilégiée d'avoir des co-équipiers, des amis et une famille formidables qui m'aident à faire de mes initiatives une réalité », déclare Trixie Rowein.

Le prix Femme de distinction est décerné aux conseillères chez Raymond James dont les contributions sont exceptionnelles tant du point de vue professionnel que personnel. Ce prix a été créé pour honorer les femmes ayant une influence dans le monde de la finance et qui font la différence dans leur communauté. La haute direction de Raymond James décide de la nomination à ce prix, lequel a été remis pendant la célébration virtuelle, Femme de distinction.



« Félicitations à Trixie pour ses réalisations remarquables », affirme Tage Cawley, vice-président principal et directeur de la succursale d'Edmonton. « C'est bien la preuve que le travail acharné, la passion et la motivation à toute épreuve sont la clé de la réussite. Trixie a donné de son temps et y a mis tout son cœur. Sa persévérance a porté fruit. Je suis si heureux pour elle. Trixie, tu l'as bien mérité! ».



