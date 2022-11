TORONTO, le 28 nov. 2022 /CNW/ - Raymond James Ltée, filiale canadienne de Raymond James Financial inc., société de courtage en valeurs mobilières, a annoncé aujourd'hui la formation d'un groupe de services bancaires d'investissement liés aux industries diversifiées canadiennes en combinant trois groupes existants : le secteur industriel, la consommation et le commerce de détail; le secteur forestier et l'ingénierie; ainsi que l'agriculture. Cette nouvelle pratique composée de huit professionnels des services bancaires d'investissement et de six analystes en recherche situés à Toronto, à Vancouver et à Montréal, s'intègrera aux 85 autres professionnels répartis entre neuf bureaux aux États-Unis et en Europe. Plus de 190 sociétés seront ainsi analysées. Raymond James souhaite la bienvenue à Jason Robertson, professionnel chevronné de l'industrie, qui remplira les fonctions de directeur général, chef des industries diversifiées canadiennes, à la tête de notre nouveau groupe. M. Robertson travaillera sous la direction de Craig McDougall, chef des services bancaires d'investissement canadiens.

« Le moteur de ce changement est notre volonté d'organiser plus efficacement nos activités dans le paysage nord-américain pour être encore mieux au service de nos clients », déclare Craig McDougall. « Ce changement nous permettra d'aligner nos capacités au pays avec celles de nos collègues des marchés des industries diversifiées, de la consommation et du commerce de détail ailleurs dans le monde, y compris avec l'équipe des industries diversifiées, que Alper Cetingok dirige, et en nous appuyant aussi sur le travail d'envergure mondiale en lien avec le secteur de la consommation, dont John Berg est responsable. »

Cette pratique couvrira un grand nombre des secteurs notables et actifs du marché lié au secteur des produits industriels à l'échelle mondiale, dont : l'agriculture, l'automatisation et la technologie industrielle, l'automobile et le marché secondaire; l'aviation; les produits de construction; la défense et les services gouvernementaux; les services environnementaux; la distribution industrielle; la sécurité et la sureté; les transports et la logistique; le secteur forestier et l'eau.

« Raymond James représente une plateforme puissante de services bancaires d'investissement à l'échelle mondiale, laquelle fournit aux clients une expertise portant sur des industries précises. Ce type d'expertise est nécessaire à la réalisation de chaque mandat unique des clients. J'ai hâte de me joindre à l'équipe et de parfaire ma capacité à tirer parti de cette expertise », affirme M. Robertson. M. Robertson compte plus de 25 années d'expérience de dirigeant dans les services bancaires d'investissement et dans l'exécution réussie de transactions pour le compte de sociétés.

L'équipe des Services bancaires d'investissement de Raymond James compte plus de 500 preneurs fermes en Amérique du Nord et en Europe. Elle offre une gamme complète de services liés aux marchés des capitaux et possède une expertise solide en matière de fusions et acquisitions, d'émissions publiques, de placements privés en titres de capitaux propres et de placements par emprunt. Ses services d'expert comprennent les conseils sur les fusions, les acquisitions et les cessions, l'exécution de fusions, d'acquisitions et de cessions, l'établissement d'attestations d'équité et les évaluations.

Raymond James, l'une des principales firmes de courtage en valeurs mobilières indépendantes de plein exercice, propose une gamme complète de produits et de services professionnels de placement, y compris : services en gestion de patrimoine aux clients privés, services de planification financière et successorale, gestion de portefeuille, assurance, services fiduciaires, analyse de titres, services bancaires d'investissement et ventes et négociations institutionnelles. Grâce à son réseau d'environ 8 700 conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, Raymond James gère plus de 1 090 milliards de dollars américains en actifs clients sous gestion. Notre firme compte aussi plus de 64 analystes en recherche couvrant plus de 1 100 sociétés au Canada aux États-Unis et dans le monde.

SOURCE Raymond James Ltée

Renseignements: Pour obtenir de plus amples informations, veuillez communiquer avec : Peter Kahnert, vice-président principal, Communications d'entreprise et marketing, (416) 777-7052, [email protected]