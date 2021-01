Raymond James Canada lance le Groupe des services bancaires d'investissement durable

TORONTO, le 6 janv. 2021 /CNW/ - Raymond James Ltée, la filiale canadienne de la firme nord-américaine de courtage en valeurs mobilières Raymond James Financial Inc., a annoncé aujourd'hui que Jimmy Leung, preneur ferme chevronné, a été nommé directeur général et chef du groupe des services bancaires d'investissement durable pour diriger cette nouvelle équipe. M. Leung entre en fonctions dès aujourd'hui. Auparavant, il supervisait l'unité canadienne des services bancaires d'investissement technologique de l'entreprise.

« Alors que de plus en plus d'entreprises et d'investisseurs intègrent des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs stratégies, nous avons estimé qu'il était crucial d'adopter une approche plus ciblée pour répondre aux besoins de ce nouveau marché », a déclaré Paul Allison, président du conseil d'administration et chef de la direction de Raymond James Ltée. « Grâce à sa vaste expérience des marchés de capitaux, des fusions et acquisitions et à son expérience de 15 ans dans le domaine des entreprises de technologies propres, M. Leung est la personne idéale pour diriger nos efforts en matière de services bancaires d'investissement durable. »

« Notre équipe des services bancaires d'investissement durable a été créée pour offrir les meilleurs services-conseils et le meilleur service de soutien possible aux entreprises et aux investisseurs qui s'intéressent de près au développement durable », a affirmé M. Leung. « Nous sommes fiers d'utiliser l'ensemble des ressources de Raymond James pour promouvoir l'innovation dans les technologies de production propre, de gestion des ressources et d'efficacité énergétique et dans le domaine des carburants et des produits chimiques d'origine biologique. »

L'équipe des services bancaires d'investissement de Raymond James est composée de plus de 350 preneurs fermes partout au Canada, aux États-Unis et en Europe. Elle offre une gamme complète de services liés aux marchés des capitaux et possède une expertise solide en matière de fusion et acquisition, d'émissions publiques, de placements privés en titres de capitaux propres et de placements par emprunt. Ses services d'expert comprennent les conseils sur les fusions, les acquisitions et les cessions, l'exécution de fusions, d'acquisitions et de cessions, l'établissement d'attestations d'équité, les évaluations et la défense liée à des courses aux procurations.

Raymond James, l'une des principales firmes de courtage en valeurs mobilières indépendantes en Amérique du Nord, propose une gamme complète de produits et de services professionnels de placement, y compris : services en gestion de patrimoine aux clients privés, services de planification financière et successorale, gestion de portefeuille, assurance, services fiduciaires, analyse de titres, services bancaires d'investissement et ventes et négociations institutionnelles. Grâce à son réseau d'environ 8 200 conseillers et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, Raymond James gère plus de 930 milliards de dollars américains en actifs clients. La firme compte également plus de 76 analystes de recherche s'occupant de plus de 1 100 entreprises au Canada, aux États-Unis et à l'étranger.

Région du Grand Washington, DC | Houston | London | Memphis | Menlo Park | Munich | Nashville

New York | Raleigh | San Francisco | St. Petersburg | Toronto | Vancouver

SOURCE Raymond James Ltée

Renseignements: Peter Kahnert, vice-président principal, Communications d'entreprise et marketing, 416 777-7052 | [email protected]

Liens connexes

http://www.raymondjames.ca