TORONTO, le 6 déc. 2022 /CNW/ - Raymond James Ltée, filiale canadienne de Raymond James Financial, inc., société de courtage en valeurs mobilières, et Fiducie Raymond James (Canada), ont annoncé aujourd'hui l'acquisition de la société située à Vancouver, Solus Trust Company Limited (Solus Trust) (sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation). La fusion avec Solus Trust, qui représente une équipe de 17 professionnels gérant plus de 400 millions de dollars d'actifs pour le compte de particuliers et de leur famille, accélère considérablement la capacité de croissance des activités fiduciaires de Raymond James au pays. Ces activités, lancées en avril 2020, font partie de l'offre globale en matière de gestion de patrimoine.

« Solus Trust regroupe des gens formidables qui partagent notre conviction : offrir des solutions fiduciaires et de planification successorale indépendantes de grande qualité aux particuliers canadiens et aux membres de leur famille », déclare Jennifer Hodgson, chef de la direction, Fiducie Raymond James (Canada). « De concert avec l'équipe talentueuse responsable de notre plateforme actuelle de Fiducie Raymond James, nous sommes ravis de cette occasion d'accélérer notre capacité à offrir aux clients les meilleures solutions possible.

« Depuis sa création en 2005, Solus Trust a acquis une grande réputation parmi ses clients et ses relations principales. Les valeurs axées sur le client avant tout que les deux firmes partagent créent un fondement solide sur lequel nous appuyer et nous sommes enthousiastes au sujet de nos perspectives d'avenir », affirme Mme Hodgson.

Les points saillants sont, entre autres, les suivants :

La combinaison associe la société de fiducie indépendante la plus importante au Canada avec la société de courtage de valeurs mobilières indépendante la plus importante au Canada .

avec la société de courtage de valeurs mobilières indépendante la plus importante au . Ajout d'une équipe de 17 professionnels chevronnés gérant plus de 400 millions de dollars d'actifs pour le compte de clients.

Accélération de la croissance et de la capacité des activités fiduciaires canadiennes de Raymond James , ainsi que l'aptitude à offrir des solutions fiduciaires et de planification successorale objectives de grande qualité.

, ainsi que l'aptitude à offrir des solutions fiduciaires et de planification successorale objectives de grande qualité. L'entité combinée, en plus d'offrir un accès aux professionnels dans le secteur fiduciaire de Raymond James aux États-Unis, permet de formuler des solutions transfrontalières harmonieuses et de proposer des services fiduciaires haut de gamme à l'échelle locale à nos clients et aux membres de leur famille dans tout le pays.

« Le partenariat avec Raymond James représentait une occasion parfaite pour les gens et les clients de Solus Trust », déclare John Blackmer, président et chef de la direction de Solus Trust. « Ce partenariat perpétue le modèle de services indépendants que nous avons toujours promu et il crée une combinaison puissante qui élargira immédiatement notre offre de services fiduciaires indépendants dans tout le pays. »

Les approbations réglementaires liées à cette transaction sont prévues pour le début de l'année 2023.

Au sujet de Solus Trust Company Limited

Solus Trust Company Limited est une société de fiducie qui n'est pas une institution de dépôt et qui se consacre à l'offre de services fiduciaires personnalisés. Solus Trust propose uniquement des services fiduciaires, successoraux et de mandataire. Fondée en 2005, Solus Trust est devenue l'une des plus importantes sociétés fiduciaires de la Colombie-Britannique. L'indépendance, des décennies d'expérience technique approfondie, une présence locale et des services personnalisés font que Solus Trust est unique en son genre parmi les sociétés fiduciaires.

À propos de Raymond James

Raymond James Ltée est la filiale canadienne de Raymond James Financial, inc., une des plus importantes maisons de courtage de valeurs de plein exercice en Amérique du Nord. Raymond James est fondée sur le principe de donner la priorité absolue aux besoins des clients. Ce principe reste d'actualité, car il sert de fondement à tous les services que notre firme offre aux particuliers, aux investisseurs institutionnels et aux sociétés émettrices. Grâce à son réseau d'environ 8 700 conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, Raymond James Financial, inc. et ses filiales gèrent plus de 1 090 milliards de dollars américains en actifs clients sous gestion.

