Raymond Chabot Grant Thornton se spécialise en cybersécurité par l'acquisition de VARS

MONTRÉAL, le 28 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Raymond Chabot Grant Thornton annonce l'acquisition de VARS, entreprise reconnue pour son expertise de pointe en matière de sécurité de l'information. La firme se positionne ainsi comme un leader au Québec pour offrir des conseils et solutions en matière de cybersécurité pour des entreprises de tous les secteurs et de toutes les tailles.

« Aujourd'hui, la protection des données est un enjeu majeur et toutes les organisations doivent gérer les risques liés à la sécurité de l'information. Cette nouvelle expertise au sein de Raymond Chabot Grant Thornton vise à accompagner nos clients afin qu'ils puissent implanter les processus requis pour se prémunir ou se relever des cyberattaques, affirme Emilio B. Imbriglio, président et chef de la direction de Raymond Chabot Grant Thornton. L'acquisition de VARS s'inscrit dans la volonté de la firme d'offrir les plus hauts standards en matière de services-conseils numériques et technologiques. »

VARS offre aux PME des solutions novatrices et accessibles pour se défendre contre les menaces pouvant compromettre la sécurité des données et répond aux besoins immédiats de cybersécurité, tel que la détection avancée des menaces, la surveillance 24/7 des réseaux, la gestion des identités et des accès, la sensibilisation et les simulations d'hameçonnage.

« Aucune organisation n'est à l'abri de la cybercriminalité. On sait que les grandes entreprises ont davantage accès à des ressources et à des solutions en matière de cybersécurité. VARS vise à offrir un service aussi sophistiqué aux PME afin qu'elles soient munies contre les menaces potentielles et réelles qui peuvent affecter leurs opérations, leur réputation et leur croissance, en plus d'engendrer de sévères pertes financières, ajoute Guillaume Caron, président-directeur général de VARS. Nous sommes heureux de nous joindre à Raymond Chabot Grant Thornton afin d'aider toutes les entreprises du Québec à protéger leurs données et leurs actifs les plus précieux. »

Le virage numérique génère de nouveaux enjeux sur lesquels on doit se pencher de façon proactive. La première étape est d'identifier quels sont les risques de sécurité auxquels l'organisation fait face, évaluer si elle est compromise, se débarrasser des menaces existantes et rapidement mettre en place un plan de protection global. Toute entreprise, petite ou grande, doit se munir de solutions de défense et améliorer sa posture en matière de cybersécurité pour continuer à croitre et à rester compétitives.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 600 professionnels, dont quelque 200 associés, répartis dans plus de 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Grant Thornton LLP, autre firme canadienne, et l'organisation mondiale Grant Thornton, nous sommes présents dans plus de 135 pays et comptons plus de 53 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer.

